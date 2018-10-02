Определили победителей. Накануне завершился пятый Всероссийский театральный фестиваль-форум У Золотых ворот.

Определили победителей. Накануне завершился пятый Всероссийский театральный фестиваль-форум "У Золотых ворот". За 14 дней коллективы показали 27 спектаклей. Владимирский театральный фестиваль посетили гости из 8 стран мира и из разных городов России: от Севастополя до Санкт-Петербурга. На торжественном закрытии фестиваля члены жюри вручили три специальных приза: актеру из Белгорода Дмитрию Гарнову за яркое и самобытное исполнение роли Парфена Рогожина в спектакле Идиот по роману Фёдора Достоевского,Екатерине Гранитовой-Лавровской, режиссеру-постановщику спектакля Под холщовыми небесами за изящество и гармоничность режиссерского решения,также специального приза удостоился спектакль Московского драматического театра Сфера Дачники по пьесе Максима Горького за глубокое и современное прочтение русской классики.Приз зрительских симпатий завоевал Липецкий государственный академический театр за спектакль по повести Льва Толстого Смерть Ивана Ильича. А главный приз фестиваля - гран-при, золотой диплом и Большая хрустальная "шапка Мономаха" - достался Коми-Пермяцкому национальному драматическому театру за спектакль по пьесе Александра Володина С любимыми не расставайтесь.