В Москве поражены заявлением посла США в НАТО о готовности нанести удар по России. В Североатлантическом альянсе не осознают степень своей ответственности и опасности такой агрессивной риторики, заявили в Москве.

В Москве пораженызаявлением посла США в НАТО о готовности нанести удар по России. В Североатлантическомальянсе не осознают степень своей ответственности и опасности такой агрессивнойриторики, заявили в Москве.Официальныйпредставитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла СШАпри НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности атаки на Россию. Дипломатзадалась вопросом – а кто, собственно, уполномочил эту даму делать подобныезаявления?" В курсе лиобыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемыедипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно? Очень просто ломатьи крушить все подряд. Сложно чинить и восстанавливать", – приводит слова Захаровой.Ранее из штаб-квартирыНАТО прозвучало воинственное заявление о том, что США готовы уничтожитьроссийские ракеты, которые Москва якобы отказывается ликвидировать сама. Американскийдипломат сказала, что ее страна может нанести удар по России, если Москвапродолжит разработку систем среднего радиуса действия.Видимо, и вБрюсселе, и в Вашингтоне забыли, что Россия не проводит такие работы иисследования. Около месяца назад глава МИД Сергей Лавров заявил,что Москва готова обсуждать претензии США по договорам о сокращениинаступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и малой дальности.Напомним, что договоро РСНД был подписан Михаилом Горбачевыми Рональдом Рейганом в 1987 году, а к июню 1991 года Москва его полностью выполнила, уничтоживна тысячу ракет больше, чем Вашингтон.