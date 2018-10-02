Цены на продукты в магазинах полуострова растут уже несколько лет подряд. Эксперты утверждают, что Крымский мост, по которому на днях открылось движение грузового транспорта, на ситуацию со стоимостью товаров никакого влияния не окажет. В лучшем случае, рост цен замедлится, но на большее крымчанам рассчитывать не стоит.

Ценына продукты в магазинах полуострова растут уже несколько лет подряд.Эксперты утверждают, что Крымский мост, по которому на днях открылосьдвижение грузового транспорта, на ситуацию со стоимостью товаровникакого влияния не окажет. В лучшем случае, рост цен замедлится, но набольшее крымчанам рассчитывать не стоит.Пословам политолога Михаила Делягина, в целом обеспечивает большуюнадежность при доставке товаров с материка на полуостров. Как отметилэксперт в комментарии изданию "ПолитНавигатор",в противном случае есть риски ухудшения погодных условий, что,несомненно, скажется на конечной стоимости продукции на прилавкахмагазинов.Аналитикотметил, что трасса через Керченский пролив призвана в том числеснижать себестоимость поставляемой на полуостров продукции."Соответственно, возникает вопрос – кому это снижение себестоимостидостается. Может быть снижена цена на продукты, тогда выгодополучателем будет население", – сказал Делягин.Также он отметил, что прибыль от снижения транспортных издержек при запуске грузоперевозокпо Крымскому мосту может получить бизнес. Однако гораздо болеевероятный вариант – не снижение, а лишь замедление роста цен в крымскихмагазинах, посетовал эксперт. "Выгода населения будет не столько явной ине столько очевидной, как все ждали", – добавил он.Напомним,накануне на трассе через Керченский пролив открылось движениебольшегрузного транспорта. За первые несколько часов по мосту проехалиболее 700 фур. До этого по новенькой дороге могли двигаться тольколегковые машины.Напомним, (автомобильную часть) официально открыл в середине мая2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства личнопроехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром на следующийдень по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.целом с момента запуска автомобильного движения по мосту черезКерченский пролив проехало почти три миллиона транспортных средств. Заодин только сентябрь – почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим былотаманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысячавтомобилей.