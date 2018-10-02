Ребенок
заболел 21 сентября. Малышка подхватила простуду в детском саду.
Ребенок
заболел 21 сентября. Малышка подхватила простуду в детском саду.
Девочка слегла с температурой по приходу из детсада.
С каждым днем жар повышался и состояние ухудшалось.
Родители лечили дочку дома, передает Telegram-канал Mash. Неизвестно, обращались ли они
вообще за медицинской помощью. Девочка умерла на пошлой неделе на их руках.
Ранее трагедия с ребенком произошла в
Пермском крае. Шестиклассник умер на уроке физкультуры. Известно, что мальчик
пожаловался педагогу на затрудненное дыхание, после чего потерял сознание.
Когда медики приехали в школу, ребенок был уже мертв.
Как писали Dni.Ru, в сентябре от
укуса клеща погибла десятилетняя девочка. Это произошло в
городе Заводоуковск Тюменской области. Клещ укусил ребенка еще 23 июня. В
больницу она попала 2 июля. Из-за отека мозга, высокой температуры и судорог
девочку ввели в медикаментозную кому. Обострение закончилось смертью маленькой пациентки.