Ребенок заболел 21 сентября. Малышка подхватила простуду в детском саду.

Ребенокзаболел 21 сентября. Малышка подхватила простуду в детском саду.Девочка слегла с температурой по приходу из детсада.С каждым днем жар повышался и состояние ухудшалось.Родители лечили дочку дома, передает Telegram-канал Mash. Неизвестно, обращались ли онивообще за медицинской помощью. Девочка умерла на пошлой неделе на их руках.Ранее трагедия с ребенком произошла вПермском крае. Шестиклассник умер на уроке физкультуры. Известно, что мальчикпожаловался педагогу на затрудненное дыхание, после чего потерял сознание.Когда медики приехали в школу, ребенок был уже мертв.Как писали Dni.Ru, в сентябре отукуса клеща погибла десятилетняя девочка. Это произошло вгороде Заводоуковск Тюменской области. Клещ укусил ребенка еще 23 июня. Вбольницу она попала 2 июля. Из-за отека мозга, высокой температуры и судорогдевочку ввели в медикаментозную кому. Обострение закончилось смертью маленькой пациентки.