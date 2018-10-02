ЧП на одном из предприятий Владимира. Спасатели сегодня устраняли последствия взрыва и утечки аммиака. Это легенда, которую отрабатывали сегодня в рамках трехдневных учений по гражданской обороне. На ликвидацию последствий ЧП были брошены силы МЧС, администрации города и самого предприятия. Константин Миронов наблюдал за тем, как справлялись с последствиями утечки опасного химиката.

ЧП на одном из предприятий Владимира. Спасатели сегодня устраняли последствия взрыва и утечки аммиака. Это легенда, которую отрабатывали сегодня в рамках трехдневных учений по гражданской обороне. На ликвидацию последствий ЧП были брошены силы МЧС, администрации города и самого предприятия. Константин Миронов наблюдал за тем, как справлялись с последствиями утечки опасного химиката.На одном из мясоперерабатывающих предприятий города Владимира - крупное ЧП. Произошёл взрыв и выброс в окружающую среду опасных веществ. К счастью, это всего лишь учения в рамках трёхдневной тренировки по гражданской обороне. Но действуют спасатели, как будто всё по-настоящему. На месте немедленно был собран оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. А также стали стягиваться аварийно-спасательные формирования.Петр Денисов, замначальника ГУ по защите, мониторингу предупреждения чрезвычайных ситуаций: "Зона возможного химического заражения, по предварительным расчётам, будет составлять около километра. Аммиак имеет особые свойства, то есть он очень летучий, не обладает долгой устойчивостью на одном месте, поэтому из погодных условий мы будем исходить".Распространение аммиака перекрыли водяной завесой. Так он превращается в обычный нашатырный спирт. То, что уже успело улетучиться в воздух, не поймать, а значит - по легенде - надо эвакуировать население.Борис Беликов, начальник Управления гражданской защиты города Владимира: "Решение принято, председатель комиссии Владимир Александрович Горёв провёл заседание, на котором принято решение для ликвидации данной ситуации. На данный момент, мы считаем, ликвидация произведена, население эвакуировано через сборный пункт эвакуации, ну и задача выполнена".Другие подразделения занимаются поиском и эвакуацией пострадавших на предприятии. Одного человека на носилках выносят из здания компрессорной, его немедленно передают медицине катастроф. Чтобы обезвредить опасное химическое вещество, места утечки аммиака поливают 10%-м раствором соляной кислоты. После чего сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии берут пробы воздуха для установки концентрации аммиака в воздухе."Что показывает результат замеров, или еще не готово? Какая концентрация? Концентрация в воздухе меньше ПДК! Концентрация аммиака в воздухе меньше предельно допустимых!"Как говорят спасатели, сейчас на производствах современные защитные системы. Благодаря им, утечка химических веществ в случае чрезвычайных ситуаций минимальная. У нас в области за последние пять лет ничего подобного не случалось, если не считать мелких происшествий на транспорте. О последней серьёзной аварии вспомнил сегодня председатель городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.Владимир Гарёв, председатель КЧС города Владимира, заместитель главы администрации: "Подобная практика была у нас. На моей памяти лет 20 назад, в Яме. В Юго-западном районе, там мы с этой задачей справились в течение 8 часов. Но там был незначительный выброс. Здесь по вводной достаточно солидный выброс аммиака в воздух. Поэтому все службы действовали слаженно. Поэтому всё нормально отработали".По итогам данного учения действия аварийных служб признаны слаженными и эффективными. Полная оценка действий всех служб будет дана на областном уровне.