Звезде программы Время на Первом канале Екатерине Андреевой скоро стукнет 57. Она, правда, уверяет, что моложе на самом деле, ну да не о том речь. Важнее, что она выглядит и скачет как горная лань. Листаешь ее страницу в Инстаграм и диву даешься – сегодня она в монастыре, завтра на озере, потом на яхте. Сербия, Греция, Черногория – Катя, как большая патриотка России, предпочитает беречь родную природу и отдыхать за границей.

Звезде программы "Время" на Первом канале Екатерине Андреевой скоро стукнет 57. Она, правда, уверяет, что моложе на самом деле, ну да не о том речь. Важнее, что она выглядит и скачет как горная лань. Листаешь ее страницу в Инстаграм и диву даешься – сегодня она в монастыре, завтра на озере, потом на яхте. Сербия, Греция, Черногория – Катя, как большая патриотка России, предпочитает беречь родную природу и отдыхать за границей.Ведущая главной новостной передачи страны регулярно делится с подписками своей страны секретами красоты и вечной молодости. "Прислушаемся к биению сердца, оценим свое состояние, вспомним, что Моцарт целебен для здоровья, а тяжелый рок заставляет кровь и лимфу скукоживаться в непонятные козюльные узлы", – уверяет Андреева.Правда, значения фразы "козюльные узлы" точно установить не удалось – в российской медицине нет термина. Но Кате по карману лучшие зарубежные эскулапы и клиники, возможно, это там она набралась мудрости заморской."Молодым кажется, что энергия им не нужна. А когда становится нужна, то уже поздновато пить "Боржоми", если почки отказали. Поэтому надо слушать классику, ходить на эти концерты надо с младых лет", – считает Андреева. Хотя сама, судя по фотографиям в ее ленте, то в ресторане, то в спортзале, то в частном самолете, то на горных лыжах, то под водой с аквалангом... Даже интересно, когда она успевает работать, будучи одной из самых высокооплачиваемых сотрудниц Первого канала."Я открою вам еще один секрет молодости: звуки влияют на воду, а мы все на 90% состоим из воды.И если от крика клетка скукожилась, то от ноты Моцарта и других великих разгладилась и налилась силой", – заключила ведущая.Поклонники поражены, не только тем, как выглядит Катя, но то, как она умеет интересно размышлять, какие заявления делать. Ведь это не то же самое, что читать с телесуфлера написанный редактором текст и водить в кадре головой из стороны в сторону.