Расходы на свет внезапно подскочили у жителей нескольких новостроек в Реутове. Люди считают, что деньги у них буквально вымайнивают: оборудование для майнинга - то есть, добычи криптовалюты - появилось по соседству. И пока одни зарабатывают виртуальные деньги, у других растут реальные траты. И это - не единственная проблема.

Расходы на свет внезапно подскочили у жителей нескольких новостроек в Реутове. Люди считают, что деньги у них буквально вымайнивают: оборудование для майнинга — то есть, добычи криптовалюты — появилось по соседству. И пока одни зарабатывают виртуальные деньги, у других растут реальные траты. И это — не единственная проблема.- С 18 тысяч киловатт мы теперь платим 37-39 тысяч киловатт на общий дом. Ребят, мы платим за то, наша управляющая компания создает биткоины!Странный объект перед домом 52 по улице Октября в подмосковном Реутове появился весной: на недостроенную электроподстанцию привезли огромный контейнер. Загудела вентиляция, а у ближайших домов вдвое подскочило энергопотребление."Была надпись — BitCube. Мы зашли в Интернет и посмотрели, что это за компания. Это компания, которая производит контейнеры с оборудованием для майнинга криптовалюты. Мы считаем, что здесь происходит какая-то нелегитимная деятельность", — говорит житель дома Андрей Титов.Надпись кто-то поспешно закрасил, а управляющая компания "РеутКомфорт", которая обслуживает дом, скачок энергии жильцам объяснила тем, что заменила лампочки в доме и благоустроила территорию. О странном объекте они якобы ничего не знают."Эта жалоба у нас была — о том, что есть шум на подстанции. Я по поводу подстанции, к сожалению, никаких комментариев вам дать не могу, потому что подстанция к управляющей компании вообще никак не относится, она не относится к дому", — говорит первый заместитель генерального директора управляющей компании "РеутКомфорт" Светлана Кондратьева.Впрочем, это не единственное, что тревожит жильцов. После сдачи дома с лестничных площадок куда-то исчезла часть счетчиков теплоэнергии. По закону подобный счетчик должен быть у каждой квартиры. Опустели и пожарные шкафы."Как мы можем видеть, пожарный рукав опечатан управляющей компанией — то есть, они отвечают за то, что там сейчас внутри. Давайте проверим. Как мы видим, пожарные рукава отсутствуют", — демонстрирует Виталий Степанян.Пожарная сигнализация в половине подъездов не работает — так же, как и лифты. В подъездах этого дома чего только не встретишь: холодильники, диваны и даже тренажеры. Все это жители вынуждены поднимать на этажи своими силами — ведь за полтора года грузовой лифт так и не заработал. Да и пассажирские лифты приезжают через раз. Чаще всего жители вынуждены подниматься пешком — это при том, что в доме 25 этажей.На фасадах домов и балконах — трещины шириной в пять сантиметров. Жители жалуются на грязный мусоропровод и антисанитарию. Во дворах бегают крысы. Рядом с детской площадкой — недострой."Вот железные штуки стоят, стоит маме отвернуться, ребенок может пораниться, а некоторые дети даже пытаются по этим штукам лазить. Это очень опасно!" — говорит Наталия Базулина.В ответ на все претензии представители управляющей компании отправляют жителей к застройщику или ссылаются на необъективность замечаний."Жалуется 10-20 человек — у меня на участке 4500 квартир, жалуется 25 человек, мы сейчас вообще о чем говорим?" — говорит представитель управляющей компании "РеутКомфорт" Андрей Маркеев.Но жители утверждают, что на общем собрании большинство проголосовало за смену управляющей компании."Мы пытаемся сделать это уже год, они подделывают голоса жителей, они мешают собирать эти голоса, в прошлый раз они пришли на собрание, устроили дебош, бардак!" — говорит Александра Копиевская.За смену управляющей компании "РеутКомфорт" выступают уже восемь домов в городе. Дело дошло до местного суда, но жители планируют идти дальше — в областной.