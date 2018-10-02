Путин потребовал от правительства реализовать майские указы и добиться коренных изменений в сферах, определяющих устойчивое развитие Российской Федерации.

Путин потребовал от правительства реализовать майские указы и добиться коренных изменений в сферах, определяющих устойчивое развитие Российской Федерации.Как передает "Интерфакс", об этом шла речь на совещании главы государства с министрами правительства.Президент отметил, что необходимо добиваться улучшения в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, а также в тех сферах, которые определяют благополучие и качество жизни россиян, и устойчивое развитие страны.Руководитель страны предупредил кабинет министров, что все запланированные мероприятия данных сферах должны исполняться профессионально и любые сбои необходимо исключить. Тем более, что финансовые средства из казны выделяются "очень приличные".В частности, говоря о первостепенных задачах в области здравоохранения, Путин отметил, что необходимо пристальное внимание уделять борьбе с онкологическими заболеваниями, на которую в 2019-2021 годы предусмотрено 470 миллиардов 600 миллионов рублей.Он напомнил министрам, что не решена задача по расселению аварийного жилья, сообщает ТАСС.Президент РФ сообщил, что за последние 6 лет было расселено более 10 миллионов квадратных метров аварийного жилья и в новые квартиры въехали 677 тысяч человек. Но еще больше предстоит сделать – 13 миллионов квадратных метров ждут активных действий.По мнению Путина, нельзя допустить роста ветхого жилья, необходимо вовремя делать капитальный ремонт, для чего "создать постоянный механизм решения этой проблемы".В связи с этим он остановился на проблеме обманутых дольщиков, отметив, что россиян, пострадавших в ходе строительства квартир необходимо поддержать, обеспечив им соблюдение их жилищных прав.Комментируя доклад первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова о реализации национальных проектов на ближайшие 6 лет, Путин остановился еще на одном злободневном вопросею"Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот — правительство должно будет профинансировать президентские поправки", — проинформировал собравшихся президент, поинтересовавшись у Силуанова, какой будет объем этого финансирования.В ответ первый вице-премьер рассказал, что его ведомство планирует увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство.В первое время общий уровень данных трансфертов составит порядка дополнительных 100 миллиардов рублей, а в целом внесение президентских поправок потребует на ближайшие шесть лет более 500 миллиардов рублей.В ответ Путин поручил найти и просчитать источники финансирования.