Известная актриса Анастасия Макеева
отреагировала на радостные вести о бывшем муже Глебе Матвейчуке. Знаменитость
опубликовала пост в Instagram, правда, поздравлять актера не стала.
Известная актриса Анастасия Макеева
отреагировала на радостные вести о бывшем муже Глебе Матвейчуке. Знаменитость
опубликовала пост в Instagram, правда, поздравлять актера не стала.
Недавно стало известно, что актеры Глеб Матвейчук и Елена Глазкова
стали родителями. Новоиспеченная мама рассказала
об этом в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой крупным планом
запечатлела ручку новорожденного ребенка. "Доченька, спасибо, что выбрала
нас!" – написала Глазкова.
Естественно, новость моментально подхватила пресса.
В Интернете появилась тонна материалов, где Матвейчук был представлен как
бывший муж Макеевой. Этот факт настолько озадачил Анастасию, что она даже
сделала отдельную публикацию на этот счет в личном микроблоге.
"Вот выскакивает у меня в новостях любое
упоминание моего имени и смотрю я и думаю,вот Глебу так не хотелось ,чтоб он
был "мужем Анастасии Макеевой" и уже и не муж вовсе ,а даже столь важное
событие не стало поводом даже для озвучивания его имени собственного не говоря
уже о его возлюбленной 😳Наверное ,я бы испытывала некий
дискомфорт 🙈если бы я родила дочь ,а фото
везде ставят бывшей жены ,а любимого называют даже не по имени ,а "бывший" 😩Бред ,если честно 😨 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – взорвалась Анастасия.
Поклонники посоветовали артистке не обращать внимания на заголовки.
По их мнению, и она и Глеб уже самодостаточные актеры, просто скандал, который гремел
вокруг их расставания еще не забылся.
Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году.
Расставание буквально подкосило Макееву – девушка впала в депрессию. По словам
Матвейчука, он не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся для
него кошмаром.
В недавнем интервью он признался, что жизнь с Макеевой состояла
из череды скандалов, которые актриса создавала на пустом месте. "Поругаться
могли из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранный
чемодан, с которым я уходил раз в две недели", – разоткровенничался актер.