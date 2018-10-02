Известная актриса Анастасия Макеева отреагировала на радостные вести о бывшем муже Глебе Матвейчуке. Знаменитость опубликовала пост в Instagram, правда, поздравлять актера не стала.

Известная актриса Анастасия Макееваотреагировала на радостные вести о бывшем муже Глебе Матвейчуке. Знаменитостьопубликовала пост в Instagram, правда, поздравлять актера не стала.Недавно стало известно, что актеры Глеб Матвейчук и Елена Глазковастали родителями. Новоиспеченная мама рассказалаоб этом в соцсетях, опубликовав фотографию, на которой крупным планомзапечатлела ручку новорожденного ребенка. "Доченька, спасибо, что выбраланас!" – написала Глазкова.Естественно, новость моментально подхватила пресса.В Интернете появилась тонна материалов, где Матвейчук был представлен какбывший муж Макеевой. Этот факт настолько озадачил Анастасию, что она дажесделала отдельную публикацию на этот счет в личном микроблоге."Вот выскакивает у меня в новостях любоеупоминание моего имени и смотрю я и думаю,вот Глебу так не хотелось ,чтоб онбыл "мужем Анастасии Макеевой" и уже и не муж вовсе ,а даже столь важноесобытие не стало поводом даже для озвучивания его имени собственного не говоряуже о его возлюбленной 😳Наверное ,я бы испытывала некийдискомфорт 🙈если бы я родила дочь ,а фотовезде ставят бывшей жены ,а любимого называют даже не по имени ,а "бывший" 😩Бред ,если честно 😨 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – взорвалась Анастасия.Поклонники посоветовали артистке не обращать внимания на заголовки.По их мнению, и она и Глеб уже самодостаточные актеры, просто скандал, который гремелвокруг их расставания еще не забылся.Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году.Расставание буквально подкосило Макееву – девушка впала в депрессию. По словамМатвейчука, он не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся длянего кошмаром.В недавнем интервью он признался, что жизнь с Макеевой состоялаиз череды скандалов, которые актриса создавала на пустом месте. "Поругатьсямогли из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранныйчемодан, с которым я уходил раз в две недели", – разоткровенничался актер.