Отечественные знаменитости не скрывают, что новость о смерти народного артиста Романа Карцева стала для них настоящим ударом. Многие звезды не могут поверить в реальность произошедшего.

Отечественные знаменитости не скрывают, что новость о смертинародного артиста Романа Карцева стала для них настоящим ударом. Многие звездыне могут поверить в реальность произошедшего.Актер Максим Виторган почтил память Карцева в личноммикроблоге. Он посвятил сатирику трогательный и душевный пост."Мы пойдём легко поПушкинской, потому что нас знают и любят, потому что люди останавливаются,увидя нас троих, и улыбаются. Это зыбко – любовь масс. Это быстротечно, какмода. И у нас в запасе есть огромный мир на самый крайний случай – нашвнутренний мир. Три внутренних мира, обнявшись, идут по Пушкинской к морю. Кморю, которое, как небо и как воздух, не подчинено никому, которое расходитсяот наших глаз в ширь, непокорённое, свободное... (Орфография и пунктуацияавтора сохранены. – Прим. ред.)",– процитировал Максим Михаила Жванецкого.Юморист Владимир Винокур такжевыразил соболезнования родственникам знаменитости. "Роман Карцев – гений!Скромный, талантливый, добрый, благородный – не звездный! Просто – человек!Поклон семье и всем, кто любил Рому! Скорблю вместе с вами!",– написал Винокурв соцсетях.Поделился горестнымипереживаниями с подписчиками в Instagram Михаил Галустян. По словам актера, егоочень расстраивает, что в последнее время из этого мира стали часто уходитьлегенды. "К сожалению, лента все чаще заполняется некрологами. Это печальноосознавать. Сегодня не стало Романа Карцева. Для меня он был примером дляподражания. Замечательный юморист. Вечная память", – выразила свою скорбь знаменитость.По предварительным данным, прощание с Романом Карцевымпройдет в Москонцерте. Артист умер 2 октября в возрасте 79 лет, передает Пятыйканал. Роман Карцев – известный актер и заслуженный артист РСФСР, народныйартист России. Он выступал в Московском театре миниатюр под руководствомМихаила Жванецкого.