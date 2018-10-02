Принц Гарри и Меган Маркл задумали побег во время своего визита в Австралию. Молодожены решили на три дня спрятаться в тайном месте.

Принц Гарри и Меган Маркл задумали побег во время своего визита в Австралию. Молодожены решили на три дня спрятаться в тайном месте.Меган и Гарри планируют провести время вдали от людей. Они уединятся на секретном пляже.Примут герцога и герцогиню Сассекских друзья-актеры Маркл, которые владеют домиком на солнечном побережье, спрятано от мира с одной стороны океаном, а с другой – тропическим лесом. Лучшего места для молодоженов придумать сложно.О планах королевской четы стало известно после публикации программы их визита в Австралию. Согласно расписанию, пара прибудет в Сидней на 12 дней, чтобы принять участие в официальных мероприятиях. За это время Меган и Гарри посетят Сидней, Мельбурн, Даббо и Остров Фрейзер.Каждый день расписан по минутам, однако в графике есть странный разрыв – из него выпали три дня. Это и навело британских журналистов на мысль о побеге молодоженов, пишет Daily Express.Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. С тех пор внимание всего мира приковано к паре. Супругам редко удается выкроить минутку уединения. А недавние слухи о беременности Меган и вовсе едва не переросли в скандал.