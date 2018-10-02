Российский журналист и писатель Александр Сотник сравнил двух исполнителей. При этом сопоставление получилось в пользу французского шансонье.

Российский журналист иписатель Александр Сотник сравнил двух исполнителей. При этом сопоставлениеполучилось в пользу французского шансонье.Сотник выразил свои размышления в Facebook. По его словам, подлинное не бывает пошлым."У каждогонарода – свои певцы "великих эпох". У французов – Азнавур, у россиян– Кобзон. Чувствуете разницу? Так подлинность смеется над эрзацем", – унизилотечественного исполнителя журналист. Он отметил, что Азнавур пел о любви кстране и женщине, о красоте Парижа, а Кобзон – "о любви к партии иправительству" и "священном подвиге Леонида Ильича".По словам писателя, французский шансонье оставил после себя насцене потрясающую Zaz, а Кобзон – Филиппа Киркорова и Николая Баскова. При этомАлександр Сотников добавил, что Азнавура никогда не назвали бы"французским Синатрой". По его мнению, это пошлость и эпохальнойличности недостойная."А вот Кобзона называли. Потому что – Япончик, Тайванчик, мафия,а не потому что – величина размера дяди Фрэнки… Подлинное пошлым не бывает. Аот подделки всегда несет пошлятиной", – раскритиковал Иосифа Кобзона Сотник.По словамписателя, французский певец ушел достойно и тихо, без лишней помпы. "МесьеАзнавур, вы всегда будете петь в моем сердце", – заключил Сотник.