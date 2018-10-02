Российский журналист и
писатель Александр Сотник сравнил двух исполнителей. При этом сопоставление
получилось в пользу французского шансонье.
Российский журналист и
писатель Александр Сотник сравнил двух исполнителей. При этом сопоставление
получилось в пользу французского шансонье.
Сотник выразил свои размышления в Facebook. По его словам, подлинное не бывает пошлым.
"У каждого
народа – свои певцы "великих эпох". У французов – Азнавур, у россиян
– Кобзон. Чувствуете разницу? Так подлинность смеется над эрзацем", – унизил
отечественного исполнителя журналист. Он отметил, что Азнавур пел о любви к
стране и женщине, о красоте Парижа, а Кобзон – "о любви к партии и
правительству" и "священном подвиге Леонида Ильича".
По словам писателя, французский шансонье оставил после себя на
сцене потрясающую Zaz, а Кобзон – Филиппа Киркорова и Николая Баскова. При этом
Александр Сотников добавил, что Азнавура никогда не назвали бы
"французским Синатрой". По его мнению, это пошлость и эпохальной
личности недостойная.
"А вот Кобзона называли. Потому что – Япончик, Тайванчик, мафия,
а не потому что – величина размера дяди Фрэнки… Подлинное пошлым не бывает. А
от подделки всегда несет пошлятиной", – раскритиковал Иосифа Кобзона Сотник.
По словам
писателя, французский певец ушел достойно и тихо, без лишней помпы. "Месье
Азнавур, вы всегда будете петь в моем сердце", – заключил Сотник.