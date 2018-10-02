Сэкономить на вывозе мусора россиянам предложил Минстрой. Скидку до 50 процентов гарантирует раздельный сбор мусора.

Сэкономить на вывозе мусора россиянам предложил Минстрой. Скидку до 50 процентов гарантирует раздельный сбор мусора.Она будет действовать только в том случае, если дом коллективно решит раскладывать по контейнерам бумагу, пластик, металл и стекло, передает "Россия 24".О том, что законодательная база о дифференцированных тарифах уже готова, рассказал замглавы министерства Андрей Чибис. Чиновник пояснил: чтобы перейти на раздельный сбор, нужно не только желание жильцов, но еще и возможности управляющей компании. Чтобы не получилось так, что за мусором в разных бачках приехала обычная машина и снова все перемешала.Сейчас мусор сортируют перерабатывающие компании, стоимость их услуг включена в тариф.