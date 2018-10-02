Молодёжная Дума при ЗакСобрании области подписала соглашение с областной общественной «Ассоциацией родителей и детей-инвалидов «СВЕТ». Оно направлено на взаимодействие и сотрудничество.

Молодёжная Дума при ЗакСобрании области подписала соглашение с областной общественной Ассоциацией родителей и детей-инвалидов СВЕТ. Оно направлено на взаимодействие и сотрудничество. Напомним, молодые парламентарии уже провели ряд совместных мероприятий с этой организацией. В том числе придумали спортивный проект в рамках Чемпионата мира по футболу. Молодежная дума организовала встречу профессиональных футболистов и особенных детей. Ребята побывали на стадионе, смогли пообщаться со спортсменами, получили на память фотографии. Как отметила председатель Молодёжной думы Полина Касаткина, в планах у молодых парламентариев и общественников еще много совместных проектов.Полина Касаткина, председатель Молодёжной Думы при ЗакСобрании: "IV cозыв Молодёжной Думы по сути только начинает свою деятельность. Начали мы с молодёжного парламентского саммита. И после саммита это было первое такое большое пленарное заседание, где мы подводили итоги за лето. У Молодёжной Думы нет каникул, поэтому очень плодотворно получилось поработать на общественных началах и реализовывать молодёжную политику. В частности, мы подкрепили наше сотрудничество с общественной организацией АРДИ "Свет" подписанием соглашения после наших совместных мероприятий. Мы уже давно сотрудничаем с данной общественной организацией. И когда мы проводили встречу с блогерами, мы и блогеров сейчас соединяем с общественными организациями в рамках такой благотворительной помощи. И сделаем общественные акции благотворительные".