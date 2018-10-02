Похоже, все тучи в актерской семье Павла Прилучного и Агата, кажется, позади и небо семейных отношений снова безоблачное. Сейчас они даже о пополнении задумались!

Похоже, все тучи в актерской семье Павла Прилучного и Агата, кажется, позади и небо семейных отношений снова безоблачное. Сейчас они даже о пополнении задумались!"Мы переезжаем, – огорошила Агата, продаем свой старый дом, который был для нас райским уголком. Конечно, будем по нему скучать, ведь все в нем делали своими руками: строили его три года, а жили только полтора"."У нас были огромная терраса, рядом скоторой мы жарили шашлыки, баня, больше панорамные окна, камин в зале,несколько комнат, в том числе И для гостей... Но теперьнам понадобилась жилплощащадь побольше: у Паши ужемама немолодая, и, скореевсего, она будет жить с нами. Да а и он сам клянчит уменя еще одного сына!" – цитирует Агату газетаСловом, судя по всему, новая беременность Агаты уже не за горами.Напомним, популярные актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались 19 июля 2011 года втайне от поклонников и журналистов. В январе 2013-го у них родился сын Тимофей, а в марте 2016-го – дочь Мия.В начале лета 2018 года в идеальной семье произошел скандал. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и выходить в свет вместе. Пиком беспокойства стали две фотографии, которые на своей страничке в Instagram опубликовал Павел. На снимках была запечатлена не законная супруга, а актриса Лукерья Ильяшенко.Но Агата уверяет, что сейчас в их семье царит мир и любовь. Секрет гармоничных отношений актеров оказался очень прост. Как рассказала артистка, несмотря на частые ссоры и конфликты на бытовой почве, супруги должны разговаривать о своих проблемах и пытаться разрешить их вместе. "Просто нужно садиться и разговаривать друг с другом", – отметила она.