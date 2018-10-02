Стало известно, отчего скончался знаменитый артист. У Романа Карцева не выдержало сердце.
Стало известно, отчего скончался знаменитый артист. У Романа Карцева не выдержало сердце.
Подробности о том, как в последнее время чувствовал себя артист,
раскрыл сын Карцева Павел Кассинский. Он рассказал, что около двух месяцев
назад у отца случился инсульт.
"Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа
пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме.
Старались, боролись. Ну что – 79 лет…", – цитируют Кассинского "Известия".
От близкого к семье актера источника
стало известно, что Роман Карцев скончался от остановки сердца, передает . Уточнила и некоторые обстоятельства смерти и внучка артиста Вероника. "Да, это правда… Болел он некоторое время", – приводит
слова родственницы телеканал "360". Она добавила, что ее знаменитый дед умер примерно
в 09:00.
Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что был
шокирован известием о смерти друга. По его словам, артист болел давно, а теперь
его мучения закончились.
Писатель отметил, что ему
сложно подобрать слова. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один.
Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" – это ведь
совсем другое… Очень тяжело, очень больно", – цитирует Жванецкого ТАСС.
По предварительным данным, прощание с Романом Карцевым пройдет в
Москонцерте. Артист умер 2 октября в возрасте 79 лет, передает Роман Карцев – известный актер
и заслуженный артист РСФСР и народный артист России.
Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила
Жванецкого.