Стало известно, отчего скончался знаменитый артист. У Романа Карцева не выдержало сердце.

Стало известно, отчего скончался знаменитый артист. У Романа Карцева не выдержало сердце.Подробности о том, как в последнее время чувствовал себя артист,раскрыл сын Карцева Павел Кассинский. Он рассказал, что около двух месяцевназад у отца случился инсульт."Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типапневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме.Старались, боролись. Ну что – 79 лет…", – цитируют Кассинского "Известия".От близкого к семье актера источникастало известно, что Роман Карцев скончался от остановки сердца, передает . Уточнила и некоторые обстоятельства смерти и внучка артиста Вероника. "Да, это правда… Болел он некоторое время", – приводитслова родственницы телеканал "360". Она добавила, что ее знаменитый дед умер примернов 09:00.Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что былшокирован известием о смерти друга. По его словам, артист болел давно, а теперьего мучения закончились.Писатель отметил, что емусложно подобрать слова. "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один.Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а "не жив" – это ведьсовсем другое… Очень тяжело, очень больно", – цитирует Жванецкого ТАСС.По предварительным данным, прощание с Романом Карцевым пройдет вМосконцерте. Артист умер 2 октября в возрасте 79 лет, передает Роман Карцев – известный актери заслуженный артист РСФСР и народный артист России.Он выступал в Московском театре миниатюр под руководством МихаилаЖванецкого.