Взрыв с последующим возгоранием произошел на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пассажирском пароме Regina Seaways под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал информированный источник в экстренных службах региона.Собеседник агентства отметил, что на борту судна находится по предварительным данным более 330 человек.В свою очередь, руководитель калининградского морского спасательно-координационного центра Андрей Пермяков уточнил, что загоревшийся паром находится в дрейфе, идет спасательная операция.Взрыв произошел в машинном отделении, к парому на выручку выдвинулись восемь других судов и вылетел вертолет.По данным на 15:55 (мск) пожар на пароме был потушен, сообщил ТАСС начальник морского спасательного координационного центра "Калининград" Андрей Пермяков. Пострадавших нет. Все пассажиры эвакуированы.