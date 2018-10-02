На греческом острове Лесбос автобус, перевозивший 25 туристов из Нидерландов и трех сопровождающих, попал в аварию вечером в понедельник, 1 октября. В результате ДТП пострадали три человека.

На греческом острове Лесбос автобус, перевозивший 25 туристов из Нидерландов и трех сопровождающих, попал в аварию вечером в понедельник, 1 октября. В результате ДТП пострадали три человека. Такие данные сообщило издание "Нафтемборики".ЧП произошло в местечке Ларсос, передает ТАСС. По предварительным данным, водитель автобуса по какой-то причине потерял контроль над машиной, в результате чего она вылетела с дороги и опрокинулась. Ранения получили три туриста, которых позднее доставили в больницу в Митилини – административном центре Лесбоса.По данным средств массовой информации, во время аварии были неблагоприятные погодные условия.