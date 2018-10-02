02.10.2018

2018-10-02 13:50:43

На пепелище дома в Башкирии нашли тело мужчины

В башкирском Белебее загорелся бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина. Его тело нашли на пепелище, передает Погибший был владельца дома.