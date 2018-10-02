Настасья Шубская побывала на церемонии вручения колец игрокам хоккейного клуба Washington Capitals, в состав которого входит ее супруг Александр Овечкин. Модель похвасталась эксклюзивными подарками, за что немедленно была предана остракизму.

Настасья Шубская побывала на церемонии вручения колец игрокам хоккейного клуба Washington Capitals, в состав которого входит ее супруг Александр Овечкин. Модель похвасталась эксклюзивными подарками, за что немедленно была предана остракизму.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Настасья Шубская выложила несколько фотографий и видео с торжественной церемонии. Для важного дня модель выбрала черное обтягивающее платье, демонстрирующее ее великолепную фигуру.В просторном зале за столами собрались игроки со своими женами, центральное место было отдано Кубку Стэнли. Разумеется не обошлось без представителей прессы. Журналисты с жадностью ловили каждое движение игроков, особенно пристально они следили за Александром Овечкиным, который считается одним из лучших игроков в команде.Так, репортеры засняли, как хоккеист медленно развязал бантик и открыл коробочку, хранившую внушительный перстень, которые по традиции преподносятся всем участникам команды. Отметим, что женам хоккеистов преподнесли в дар массивные кулоны, повторяющие по дизайну кольца мужчин.Настасья поделилась радостью с многочисленными фанатами. Она даже надела на свой хрупкий пальчик перстень мужа, чтобы продемонстрировать его величину и мощь. А еще Шубская ненароком показала собственные украшения, которые по статусу оказались не ниже эксклюзивных презентов.Почему-то не все подписчики порадовались за супругов. Многие пользователи Сети буквально изошлись ядом. "Настя! А у Вас имеется какое-либо образование или таким красивым т богатым женщинам онл не нужно? Вам достаточно быть женой Овечкина? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Пока старшая сестра постит трогательные фотки мамы и вспоминает о ней через пост, младшая все по тусам бегает...", "Настя, мы все понимаем, но можно уж как-то поскромнее?", "Аж противно от этого перебора роскоши(((" – прокомментировали пользователи Сети.