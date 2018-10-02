Еще два землетрясения магнитудой около 6 зафиксированы на юге Индонезии. Об этом сообщила геологическая служба США. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Еще два землетрясения магнитудой около 6 зафиксированы на юге Индонезии. Об этом сообщила геологическая служба США. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.В стране продолжаются разборы завалов и поиски людей, погибших и пропавших в результате мощного землетрясения и цунами, которые случились 28 сентября.Жертвами трагедии стали более 1200 человек, напоминает телеканал "Россия 24". И это еще не окончательные данные.