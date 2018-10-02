42-летняя актриса Джованна Антонелли, сыгравшая Жади, предстала перед поклонниками полностью обнаженной. Звезда поделилась снимками на своей странице в Instagram.

42-летняяактриса Джованна Антонелли, сыгравшая Жади, предстала перед поклонниками полностьюобнаженной. Звезда поделилась снимками насвоей странице в Instagram.В свои годы артистка можетдать фору молоденьким коллегам. Она будто не стареет: прекрасно выглядит и только хорошеет.Недавно Джованна поучаствовала в смелойфотосессии и выложила снимки в свой микроблог. На теле Антонелли была лишьрозовая краска. Стройную подтянутую фигуру по-достоинству оценили пользователисоцсети. Но не все: сексуальный образ актрисы вызвал неоднозначную реакцию.Одни поклонники пришли в восторг от внешнеговида Джованны, а другие считают, что звезда культового бразильского сериала переборщилас откровенностью. К слову, розовая краска оказалась на теле знаменитостине случайно.В октябре весь мир будет окрашиваться в этот цвет.Это будет сделано, чтобы привлечь внимание общественности к раку молочнойжелезы.Как писали Dni.Ru, Джованна на съемочной площадке "Клона" встретила истиннуюлюбовь. Бразильянка так добросовестно "играла" страсть по отношению кЛукасу (Мурилу Бенисиу), что вскоре после окончания съемок пара объявила освоих отношениях в эфире одного из ток-шоу. Через три года у актеров родилсясын. Однако вскоре Джованна и Мурилу расстались.