42-летняя
актриса Джованна Антонелли, сыгравшая Жади, предстала перед поклонниками полностью
обнаженной. Звезда поделилась снимками на
своей странице в Instagram.
42-летняя
актриса Джованна Антонелли, сыгравшая Жади, предстала перед поклонниками полностью
обнаженной. Звезда поделилась снимками на
своей странице в Instagram.
В свои годы артистка может
дать фору молоденьким коллегам. Она будто не стареет: прекрасно выглядит и только хорошеет.
Недавно Джованна поучаствовала в смелой
фотосессии и выложила снимки в свой микроблог. На теле Антонелли была лишь
розовая краска. Стройную подтянутую фигуру по-достоинству оценили пользователи
соцсети. Но не все: сексуальный образ актрисы вызвал неоднозначную реакцию.
Одни поклонники пришли в восторг от внешнего
вида Джованны, а другие считают, что звезда культового бразильского сериала переборщила
с откровенностью. К слову, розовая краска оказалась на теле знаменитости
не случайно.
В октябре весь мир будет окрашиваться в этот цвет.
Это будет сделано, чтобы привлечь внимание общественности к раку молочной
железы.
Как писали Dni.Ru, Джованна на съемочной площадке "Клона" встретила истинную
любовь. Бразильянка так добросовестно "играла" страсть по отношению к
Лукасу (Мурилу Бенисиу), что вскоре после окончания съемок пара объявила о
своих отношениях в эфире одного из ток-шоу. Через три года у актеров родился
сын. Однако вскоре Джованна и Мурилу расстались.