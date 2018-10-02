Представители компании Netflix решились на то, о чем мечтали многие зрители – фирма позволит поклонникам сериалов самим решать, как те должны закончиться. Подобный эксперимент будет поставлен на Черном зеркале.

Представители компании Netflix решились на то, о чем мечтали многие зрители – фирма позволит поклонникам сериалов самим решать, как те должны закончиться. Подобный эксперимент будет поставлен на "Черном зеркале", сообщает Bloomberg.О революционном нововведении сообщил анонимный источник из самой компании. По его словам, первый интерактивный сериал на Netflix увидит свет уже в этом году. Скорее всего, им станет один из свежих эпизодов сериала-антиутопии "Черное зеркало". Пятый сезон проекта должен стартовать в декабре.Кроме того, по такому же принципу Netflix планирует сделать несколько сериальных адаптаций видеоигр. Каких именно, пока не сообщается.Выбор "Черного зеркала" для столь смелого эксперимента для представителей Netflix логичен – сериал посвящен влиянию технологий на людей и общество, что порой приводит к ужасающим последствиям.