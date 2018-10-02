Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров в понедельник, 1 октября, принял полноценное участие в тренировке команды и должен быть готов к старту регулярного чемпионата. Об этом сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в понедельник, 1 октября, принял полноценное участие в тренировке команды и должен быть готов к старту регулярного чемпионата. Об этом сообщает русскоязычная версия официального сайта НХЛ.Напомним, российский нападающий не смог доиграть предсезонную встречу против "Флориды Пэнтерз". После этого он пропустил два следующих матча. Сам Кучеров после тренировки заявил: "Я в порядке".В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром НХЛ и лучшим в "Тампе" с 39 голами и 100 очками.