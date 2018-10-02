Как спастись от сердечных заболеваний? Во Владимире открылась 2-я Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов Золотое кольцо. Два дня подряд медработники из Владимира и соседних регионов будут обсуждать проблемы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Что нужно, чтобы сохранить своё сердце здоровым, у специалистов узнала Маргарита Махрова.

Как спастись от сердечных заболеваний? Во Владимире открылась 2-я Научно-образовательная конференция кардиологов и терапевтов "Золотое кольцо". Два дня подряд медработники из Владимира и соседних регионов будут обсуждать проблемы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Что нужно, чтобы сохранить своё сердце здоровым, у специалистов узнала Маргарита Махрова.Хронические сердечно-сосудистые заболевания "молодеют". Этот процесс медики страны отмечают уже 10 лет и пытаются остановить. Причин, по которым начинает болеть сердце, масса. В числе главных факторов риска -Мехман Мамедов, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва): "Это стресс, курение, алкоголь, высокое давление, холестерин, безусловно, сахарный диабет, ожирение. В возрастном диапазоне 20-30 лет уже нужно пройти такое первое серьёзное обследование".Специалисты-кардиологи уверены, спасти свою жизнь человек может сам, если вовремя придёт к врачу. Для этого не нужно дожидаться первых болей в сердце или приступов гипертонии. Проблемы на ранних стадиях выявляет диспансеризация, которую, кстати, можно пройти бесплатно по полису. Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной смертности. Правительство страны даже поставило медикам задачу сократить показатели "сердечной" смертности в стране до 400 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году.Анатолий Ильин, президент врачебной палаты Владимирской области: "У нас по Владимирской области сегодня этот показатель ежегодно снижается, но он составляет 800 на 100 тысяч, по Российской Федерации - где-то в пределах 500, нам нужно сегодня приложить столько усилий, чтобы пройти этот путь и с 800 снизить до 400!"Обменяться опытом и обсудить проблемы лечения и диагностики болезней сердца во Владимире собрались более 300 медработников из районов области, соседних регионов и столицы. Это кардиологи, терапевты, студенты профильных учебных заведений. В течение 2 дней их ждут лекции, мастер-классы и дискуссии. По словам организаторов, в городах Золотого кольца такие крупные профильные конференции - редкость.Елена Кулибаба, председатель Регионального отделения российского кардиологического общества: "Наша самая главная цель - познакомить вас с нашими самыми современными рекомендациями, показать новые подходы к диагностике и лечению кардиологических заболеваний, аспекты лечения обсудить. Для того чтобы в клиническую практику свою вы всё могли применить".Михаил Савенков, профессор, доктор медицинских наук (г. Москва): "Я за то, чтобы наш врач учился настоящей медицине, которую преподавали нам наши великие люди, потому что Европа - хорошо, но наше классическое образование, оно значительно выше".К слову, председателями на пленарном заседании конференции заявлялись директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин и вице-губернатор области, курирующий социальные вопросы, и в том числе медицину, Михаил Колков, однако, на открытии они так и не появились. Возможно, это связано с кадровой неразберихой в Белом доме из-за смены главы региона. По нашей информации, ряд высокопоставленных чиновников, работавших с Орловой, в ближайшее время планируют оставить свои посты. Михаил Колков был приглашён в нашу область именно Орловой. А к департаменту здравоохранения во главе с Александром Кирюхиным у избранного губернатора Владимира Сипягина сейчас очень много вопросов. В сети уже появились сообщения, что Кирюхин собирается в отставку.