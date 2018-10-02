Трагически завершилось празднование по случаю получения новых катеров Запорожским управлением рыбхоза Украины - пьяные глава ведомства и офицер полиции выпали за борт и угодили под винт плавсредства. Первого удалось спасти, тело второго нашли только спустя три с половиной часа.

Трагически завершилось празднование по случаю получения новых катеров Запорожским управлением рыбхоза Украины — пьяные глава ведомства и офицер полиции выпали за борт и угодили под винт плавсредства. Первого удалось спасти, тело второго нашли только спустя три с половиной часа, сообщает "Акцент".Авария произошла около полудня 30 сентября в районе 4-го причала. Очевидцы утверждают, что трое мужчин — глава областного управления рыбхоза Дмитрий Чайка, замначальника Управления защиты экономики Нацполиции Павел Саварец и еще один высокопоставленный сотрудник этого ведомства Павел Юшков — отмечали получение новых катеров рыбоохраной. Причем документы на новую технику еще не были до конца оформлены, так что управлять ими было нельзя."Был очевидцем страшной картины. В районе рыбинспекции перевернулась лодка, там было три человека. В одном из людей узнал Дмитрия Чайку, его сильно порубило винтом, вызвал полицию, другие люди, которые видели, вызвали скорую", — рассказал местный житель Геннадий.Водную гладь мужчины рассекали не с пустыми руками — на борту находился ящик с крепким алкоголем и несколько бутылок пива. За штурвалом находился Юшков, именно он, по предварительным данным, не совладал с управлением, в результате его приятели оказались за бортом."Двигатель работал, катер продолжал кружить по кругу и кромсать этих людей. Их просто разорвало. На полу в катере были следы попойки — остатки пищи, рюмки, посуда", — рассказал очевидец Юрий Потоцкий.Подоспевшие спасатели достали из воды Чайку и в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он и остается по сей день. Тело Савареца нашли только спустя 3,5 часа — офицера полиции сильно порубило винтом.После публикации кадров с места, делом заинтересовалась комиссия из Киева, было начато уголовное производство.