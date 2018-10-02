Злоумышленница, не имеющая никакого отношения к социальной службе, воспользовалась невнимательностью пожилой женщины, выбрала момент и похитила денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали 25-летнюю приезжую по подозрению в краже у пожилой москвички», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Черёмушки обратилась 67-летняя пенсионерка с заявлением о краже. Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру пришла неизвестная женщина и, представившись социальным работником, начала рассказывать о денежной реформе. После ее ухода хозяйка квартиры обнаружила пропажу 530 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая приезжая.Установлено, что подозреваемая, не имеющая никакого отношения к социальной службе, воспользовалась невнимательностью пожилой женщины, выбрала момент и похитила денежные средства, которые в дальнейшем успела потратить на личные нужды.Следственным отделением ОМВД России по району Черёмушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЮЗАО просят всех граждан, пострадавших от противоправной деятельности задержанной, обращаться по телефонам: 8 (499) 124-47-01; 8 (495) 719-75-00Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56