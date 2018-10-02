Осужденный в США Евгений Никулин не будет проходить психиатрическое обследование. Россиянин, обвиняемый американскими властями в киберпреступлениях, отказался от этой процедуры.

Осужденный в США Евгений Никулин не будет проходить психиатрическое обследование. Россиянин, обвиняемый американскими властями в киберпреступлениях, отказался от этой процедуры. Хотя на экспертизе настаивали и судья (чтобы понять, способен ли Никулин отвечать перед судом), и защита россиянина.Ранее посольство РФ в Вашингтоне заявляло, что власти США ответственны за возможное ухудшение состояния психического здоровья Евгения Никулина.Два года назад Никулина задержали в Праге, а весной текущего года экстрадировали из Чехии в Соединенные Штаты Америки, напоминает телеканал "Россия 24".Очередные слушания по делу пройдут на следующей неделе. Как заявил адвокат Никулина Аркадий Бух, сейчас активно разрабатывается дальнейшая стратегия защиты россиянина.