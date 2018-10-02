Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль не верит в причастность России к своему отравлению. Об этом в своей книге Дело Скрипаля написал журналист BBC Марк Урбан, который, как передают западные СМИ, лично общался с пострадавшим.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) СергейСкрипаль не верит в причастность России к своему отравлению. Об этом всвоей книге "Дело Скрипаля" написал журналист BBC Марк Урбан, который,как передают западные СМИ, лично общался с пострадавшим.Репортер пишет, что Скрипаль,выйдя из комы, отказался верить в причастность Кремля к своемуотравлению. Более того, заявил Урбан, бывший полковник ГРУпридерживается "националистических взглядов".Скрипальякобы поддержал возвращение Крыма в состав Росси, а также не верил вприсутствие российской армии в Донбассе, сообщает . Кроме того, утверждает автор, вдоме, купленном на средства британской разведки, бывший сотрудник ГРУпроводил вечера за просмотром "Первого канала".Тем не менее, книга не дает ответа на вопрос, зачем российские службы (по версии Лондона) пытались убить Скрипаля. Однако озвученные в книги тезисы весьма любопытны. Неужто британская разведка разоблачила очередного "кремлевского агента"?Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипальи его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта вгородке Солсбери недалеко от Лондона. Британские власти полагают, чтоэто было нервно-паралитическое вещество "Новичок". В инциденте руководство Соединенного Королевства сразу обвинило Москву. В Кремле это опровергают.Недавно стало известно, что Скрипаль сотрудничал сразу с четырьмя западными разведками. Немецкий журнал Focusсообщил, что в 2012 году бывший полковник ГРУ побывал в Праге всопровождении агентов MI6. Там он передал данные о российскойразведывательной сети в Европе. Похожую информацию он сообщал испецслужбам Эстонии, а также Испании.