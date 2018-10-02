Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей
Скрипаль не верит в причастность России к своему отравлению. Об этом в
своей книге Дело Скрипаля написал журналист BBC Марк Урбан, который,
как передают западные СМИ, лично общался с пострадавшим.
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей
Скрипаль не верит в причастность России к своему отравлению. Об этом в
своей книге "Дело Скрипаля" написал журналист BBC Марк Урбан, который,
как передают западные СМИ, лично общался с пострадавшим.
Репортер пишет, что Скрипаль,
выйдя из комы, отказался верить в причастность Кремля к своему
отравлению. Более того, заявил Урбан, бывший полковник ГРУ
придерживается "националистических взглядов".
Скрипаль
якобы поддержал возвращение Крыма в состав Росси, а также не верил в
присутствие российской армии в Донбассе, сообщает . Кроме того, утверждает автор, в
доме, купленном на средства британской разведки, бывший сотрудник ГРУ
проводил вечера за просмотром "Первого канала".
Тем не менее, книга не дает ответа на вопрос, зачем российские службы (по версии Лондона) пытались убить Скрипаля. Однако озвученные в книги тезисы весьма любопытны. Неужто британская разведка разоблачила очередного "кремлевского агента"?
Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль
и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в
городке Солсбери недалеко от Лондона. Британские власти полагают, что
это было нервно-паралитическое вещество "Новичок". В инциденте руководство Соединенного Королевства сразу обвинило Москву. В Кремле это опровергают.
Недавно стало известно, что Скрипаль сотрудничал сразу с четырьмя западными разведками. Немецкий журнал Focus
сообщил, что в 2012 году бывший полковник ГРУ побывал в Праге в
сопровождении агентов MI6. Там он передал данные о российской
разведывательной сети в Европе. Похожую информацию он сообщал и
спецслужбам Эстонии, а также Испании.