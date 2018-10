Российские хоккеисты Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов были награждены чемпионскими перстнями за победу в Кубке Стэнли в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги. Кроме того, имена всего состава команды нанесены на главный трофей лиги.

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов были награждены чемпионскими перстнями за победу в Кубке Стэнли в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги. Кроме того, имена всего состава команды нанесены на главный трофей лиги.Вручение почетных индивидуальных наград состоялось на общекомандном собрании, которое состоялось в понедельник, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на пресс-службу "кэпс". Помимо хоккеистов команды свои хличных наград удостоился тренерский штаб и персонал клуба.Посмотреть эту публикацию в InstagramTime to Ring in a new era for the Washington Capitals. #ALLCAPS @jostensincПубликация от Washington Capitals (@capitals) 1 Окт 2018 в 5:31 PDTНапомним, что в финальной серии Кубка Стэнли хоккеисты "Вашингтона" одержали победу над "Вегас Голден Найт" с общим счетом 4:1.