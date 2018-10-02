Некоторые историки утверждают, что любовь скоротать время за
раскладыванием карт в часы томительного ожидания объединяет современного обывателя с многими известными историческими деятелями, среди которых: Наполеон Бонапарт,
королева Мария-Антуанетта и мадам Рекамье. К примеру, пасьянс Паук, в
числе множества карточных забав, дожил до наших дней практически в неизменном
виде.
Некоторые историки утверждают, что любовь скоротать время за
раскладыванием карт в часы томительного ожидания объединяет современного обывателя с многими известными историческими деятелями, среди которых: Наполеон Бонапарт,
королева Мария-Антуанетта и мадам Рекамье. К примеру, пасьянс "Паук", в
числе множества карточных забав, дожил до наших дней практически в неизменном
виде.
Слово "пасьянс" произошло от французского "patience", что в
переводе означает "терпение". Примечательно, что название точно отражает качество
очень важное для победы в данном жанре игр. К примеру, чтобы собрать все карты
в "дом", именно это является целью игры, иногда необходимо потратить не менее
часа и пасьянс "Паук" в этом не исключение.
Существует несколько легенд, рассказывающих о возникновении
карточных раскладов. Есть версия, что игру придумал французский математик
Пелиссон, чтобы развлекать короля Людовика XIV. Другая же гласит, что пасьянс был создан заключенными в
Бастилии дворянами, которые сидели в одиночных камерах и не могли разделить
азартную забаву с кем-то еще.
В наши дни любителям карточных игр не обязательно носить с
собой колоду и искать место для удобного их расположения, сегодня достаточно
иметь под рукой смартфон или планшет, чтобы разложить пасьянс бесплатно. "Паук",
к примеру, является одной из стандартных игр в некоторых операционных системах.
Для того, чтобы приятно провести время за этой забавой, достаточно усвоить несложные правила. Для "Паука" требуется две колоды по 52
карты, 54 из них в начале игры раскладываются в 10 столбцов. В итоге должно
получиться четыре столбца по шесть карт и шесть по пять карт. Оставшиеся 50
делятся на пять равных стопок.
Карты можно перемещать по следующим принципам. Во-первых, на
пустое место можно положить верхнюю карту любого столбца; во-вторых, верхнюю
карту столбца можно переместить на следующую по старшинству карту, независимо
от ее масти и цвета; в-третьих, стопку карт одной масти, лежащих по порядку,
можно перекладывать как одну карту.
Если верхняя закрытая карта какого-либо столбца
освободилась, то она автоматически открывается. Как только играющий в пасьянс
"Паук" собирает по порядку карты одной масти в столбец, они убираются в "дом". Если же пустых столбцов нет, то в любой момент игры можно
взять одну из отложенных пяти стопок и раскидать эти карты по одной в каждый
столбец.
Отметим, что в большинстве виртуальных версий пасьянса
"Паук" имеется три уровня сложности. На первом – все карты имеют одну масть –
пики. На втором – две масти – пики и червы. На третьем уровне – "Паук"
предусматривает игру с четырьмя мастями, то есть с двумя полноценными колодами.
Добавим, что на сайте Dni.Ru вы сможете бесплатно
поиграть в ", выбрав подходящий вам уровень сложности: "1 масть",
"2 масти" и "4 масти". Отменим, что с активным использованием функции "отмена
хода" вероятность выигрыша приближена к 100%, ну а если игнорировать эту
кнопку, то победа возможна лишь в 30% случаев.
Карточные игры остаются популярными со времен их изобретения, ведь они
позволяют отвлечься от забот, расслабится и провести томительное время ожидания
с пользой. на нашем сайте – это удобно, просто и бесплатно.