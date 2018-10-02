Некоторые историки утверждают, что любовь скоротать время за раскладыванием карт в часы томительного ожидания объединяет современного обывателя с многими известными историческими деятелями, среди которых: Наполеон Бонапарт, королева Мария-Антуанетта и мадам Рекамье. К примеру, пасьянс Паук, в числе множества карточных забав, дожил до наших дней практически в неизменном виде.

Некоторые историки утверждают, что любовь скоротать время зараскладыванием карт в часы томительного ожидания объединяет современного обывателя с многими известными историческими деятелями, среди которых: Наполеон Бонапарт,королева Мария-Антуанетта и мадам Рекамье. К примеру, пасьянс "Паук", вчисле множества карточных забав, дожил до наших дней практически в неизменномвиде.Слово "пасьянс" произошло от французского "patience", что впереводе означает "терпение". Примечательно, что название точно отражает качествоочень важное для победы в данном жанре игр. К примеру, чтобы собрать все картыв "дом", именно это является целью игры, иногда необходимо потратить не менеечаса и пасьянс "Паук" в этом не исключение.Существует несколько легенд, рассказывающих о возникновениикарточных раскладов. Есть версия, что игру придумал французский математикПелиссон, чтобы развлекать короля Людовика XIV. Другая же гласит, что пасьянс был создан заключенными вБастилии дворянами, которые сидели в одиночных камерах и не могли разделитьазартную забаву с кем-то еще.В наши дни любителям карточных игр не обязательно носить ссобой колоду и искать место для удобного их расположения, сегодня достаточноиметь под рукой смартфон или планшет, чтобы разложить пасьянс бесплатно. "Паук",к примеру, является одной из стандартных игр в некоторых операционных системах.Для того, чтобы приятно провести время за этой забавой, достаточно усвоить несложные правила. Для "Паука" требуется две колоды по 52карты, 54 из них в начале игры раскладываются в 10 столбцов. В итоге должнополучиться четыре столбца по шесть карт и шесть по пять карт. Оставшиеся 50делятся на пять равных стопок.Карты можно перемещать по следующим принципам. Во-первых, напустое место можно положить верхнюю карту любого столбца; во-вторых, верхнююкарту столбца можно переместить на следующую по старшинству карту, независимоот ее масти и цвета; в-третьих, стопку карт одной масти, лежащих по порядку,можно перекладывать как одну карту.Если верхняя закрытая карта какого-либо столбцаосвободилась, то она автоматически открывается. Как только играющий в пасьянс"Паук" собирает по порядку карты одной масти в столбец, они убираются в "дом". Если же пустых столбцов нет, то в любой момент игры можновзять одну из отложенных пяти стопок и раскидать эти карты по одной в каждыйстолбец.Отметим, что в большинстве виртуальных версий пасьянса"Паук" имеется три уровня сложности. На первом – все карты имеют одну масть –пики. На втором – две масти – пики и червы. На третьем уровне – "Паук"предусматривает игру с четырьмя мастями, то есть с двумя полноценными колодами.Добавим, что на сайте Dni.Ru вы сможете бесплатнопоиграть в ", выбрав подходящий вам уровень сложности: "1 масть","2 масти" и "4 масти". Отменим, что с активным использованием функции "отменахода" вероятность выигрыша приближена к 100%, ну а если игнорировать этукнопку, то победа возможна лишь в 30% случаев.Карточные игры остаются популярными со времен их изобретения, ведь онипозволяют отвлечься от забот, расслабится и провести томительное время ожиданияс пользой. на нашем сайте – это удобно, просто и бесплатно.