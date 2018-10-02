Президент России выступает для всего мира меньшим раздражителем, чем американский лидер. Так политологи прокомментировали данные социологического опроса, согласно которым Владимир Путин обогнал по популярности Дональда Трампа.

ПрезидентРоссии выступает для всего мира меньшим раздражителем, чем американский лидер.Так политологи прокомментировали данные социологического опроса, согласнокоторым Владимир Путин обогнал по популярности Дональда Трампа.Опроспроводился исследовательским центром Pew Research Center в 25 странах мира.Исследование показало, что доверие мировой общественности к Путину выше,чем к Трампу. Российскому президенту доверяют 30% респондентов, а американскому– 27%.Очевидно, чтомировое сообщество признает Россию в качестве мирового лидера, несмотряна постоянные попытки ее изоляции. Эксперты отмечают, что данные соцопроса стали вызовом для президентаСША."Путин –наименьший раздражитель, чем Трамп. Имеется в виду, конечно, не какчеловек, не как государственный деятель, а, скорее, как одиниз главных героев масс-медиа", – сказал в интервью РИА Новости директорМеждународного института новейших государств Алексей Мартынов.Эксперт обратилвнимание на то, что и Путин, и Трамп являются наиболеепопулярными в современных СМИ фигурами, но у Путина, по егомнению, меньше отрицательных коннотаций.По мнениюгендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, то, что Путина поставиливпереди Трампа, говорит о признании доминанты российского лидера в американскомобществе.Полученныерезультаты – вызов по отношению к Дональду Трампу.При этом Мухин оценивает данные, полученныесоциологами, и признанием лидерских позиций России. Стоит отметить, что очевидная,на первый взгляд, антироссийская кампания, постепенно сходит на нет. Москваснова становится если не центром мира, то одним из его сильных полюсов.