Президент
России выступает для всего мира меньшим раздражителем, чем американский лидер.
Так политологи прокомментировали данные социологического опроса, согласно
которым Владимир Путин обогнал по популярности Дональда Трампа.
Президент
России выступает для всего мира меньшим раздражителем, чем американский лидер.
Так политологи прокомментировали данные социологического опроса, согласно
которым Владимир Путин обогнал по популярности Дональда Трампа.
Опрос
проводился исследовательским центром Pew Research Center в 25 странах мира.
Исследование показало, что доверие мировой общественности к Путину выше,
чем к Трампу. Российскому президенту доверяют 30% респондентов, а американскому
– 27%.
Очевидно, что
мировое сообщество признает Россию в качестве мирового лидера, несмотря
на постоянные попытки ее изоляции. Эксперты отмечают, что данные соцопроса стали вызовом для президента
США.
"Путин –
наименьший раздражитель, чем Трамп. Имеется в виду, конечно, не как
человек, не как государственный деятель, а, скорее, как один
из главных героев масс-медиа", – сказал в интервью РИА Новости директор
Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Эксперт обратил
внимание на то, что и Путин, и Трамп являются наиболее
популярными в современных СМИ фигурами, но у Путина, по его
мнению, меньше отрицательных коннотаций.
По мнению
гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, то, что Путина поставили
впереди Трампа, говорит о признании доминанты российского лидера в американском
обществе.
Полученные
результаты – вызов по отношению к Дональду Трампу.
При этом Мухин оценивает данные, полученные
социологами, и признанием лидерских позиций России. Стоит отметить, что очевидная,
на первый взгляд, антироссийская кампания, постепенно сходит на нет. Москва
снова становится если не центром мира, то одним из его сильных полюсов.