Днем возле одного из домов по Большой Черкизовской улице на прохожего напал неизвестный мужчина, избил его, похитил смартфон и портмоне с денежными средствами, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемого в разбойном нападении.В ОМВД России по району Преображенское поступило сообщение о нападении на прохожего. По словам потерпевшего, днем возле одного из домов по Большой Черкизовской улице на него напал неизвестный мужчина, избил его, похитил смартфон и портмоне с денежными средствами, после чего скрылся. Общий материальный ущерб составил 58 тысяч рублей. Заявитель был доставлен в медицинское учреждение.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Малой Черкизовской улице. Им оказался 24-летний житель столицы.По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73