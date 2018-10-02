Мать с дочерью начали самостоятельные поиски сумки пенсионерки, в которой находился важный для ее здоровья медицинский прибор. Осмотрев все возможные места, они нашли украденную вещь...

Инспектор штаба УВД по СЗАО ГУ МВД по г. Москве вместе с дочерью помогли пожилой жительнице района Покровское-Стрешнево вернуть похищенную у нее сумку.В одном из торговых центров девятилетняя дочь сотрудницы полиции обратила внимание на пожилую женщину, которой явно требовалась помощь. Девочка поинтересовалась, что случилось. Оказалось, у пенсионерки украли сумку, когда она снимала деньги в банкомате. 76-летняя потерпевшая волновалась больше всего о медицинском приборе, оставшемся в сумке: он нужен ей каждые три часа из-за проблем с сердцем. Ребенок рассказал обо всем матери.Сотрудник полиции обратилась в службу охраны, расположенного рядом банка, чтобы просмотреть записи камер видеонаблюдения. По записям она увидела, как сумку уносит какая-то женщина. Был вызван наряд полиции. До его прибытия мать с дочерью начали самостоятельные поиски в надежде, что похититель, забрав все ценное, выбросил сумку. Осмотрев все возможные места, они нашли украденную вещь. Прибор был на месте.Пожилая москвичка от всей души поблагодарила сотрудницу полиции и ее дочь. В знак особой признательности пенсионерка подарила девочке на память сувенир.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56