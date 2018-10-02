Актриса Дарья Юргенс, известная по роли Даши-Мерилин в фильме Брат-2, тяжело переживала развод с музыкантом Евгением Дятловым. Новость о неверности супруга чуть не довела ее до самоубийства.

Актриса Дарья Юргенс, известная по ролиДаши-Мерилин в фильме "Брат-2", тяжело переживала развод с музыкантом ЕвгениемДятловым. Новость о неверности супруга чуть не довела ее до самоубийства.В личной жизни Юргенс было несколько серьезных ипродолжительных романов. К сожалению, все они закончились неудачей и душевнымипереживаниями.С первым мужем Евгением Дятловым звезда познакомилась еще вуниверситете. Молодой человек, за которым бегали все студентки – ровесницы,выбрал именно Дарью. В 1991 году Юргенс подарила возлюбленному сына Егора. Молодойсемье было очень сложно растить мальчика, в перестроечное время денег нехватало даже на еду.Не смотря на бедность актрисе казалось, что в браке онасчастлива, однако судьба готовила для Юргенс настоящий удар. "Я почувствовала,что происходит неладное, но Женя не признавался. В итоге он сказал мне: "Даша,я согрешил". Произошло это на вокзале. Он сказал и уехал, а я осталась одна.Мне было так тяжело. Я просто сидела в темноте, курила и пила кофе. У меня дажебыли мысли плохие, но у меня же был маленький Егор. У нас был 12-й или 17-йэтаж в общежитии, я все подходила, смотрела вниз, но не могла этого сделать", —рассказала артистка в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Знаменитость не хотела разрушать семью и лишать ребенкаотца, она дала еще один шанс мужу. Однако отношения были безвозвратноиспорчены, а былая близость потеряна. Дарья заинтересовалась другим известныммузыкантом – Юрием Шевчуком и решила окончательно порвать с Дятловым.Через некоторое время Юргенс забеременела. Шевчук уговорилее сделать аборт. "У него был сын, у меня тоже, должен был родиться общийребенок. Он сказал, что я одна и не справлюсь со всем, если продолжу работать.Я считаю, что совершенный мною грех – это только моя вина, не его", -рассуждает знаменитость.Из больницы Дарью встречал давний поклонник актер ПетрЖуравлев. Следующие семь лет они прожили вместе, мужчина буквально пылинкисдувал с артистки. Однако Юргенс все равно не могла удержаться от поисковсвоего счастья. Вскоре она родила дочь Сашу, но об отце девочки, которойнедавно исполнилось 15 лет, отказывается говорить до сих пор.Сейчас 50-летняя Дарья Юргенс состоит в отношениях с СергеемВеликановым. Недавно она стала бабушкой. Актриса поддерживает хорошие отношенияс первым мужем Евгением Дятловым.