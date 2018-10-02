Знаменитый певец ушел из жизни в возрасте 94 лет. Незадолго до кончины мир увидел последнее фото Азнавура.

Знаменитыйпевец ушел из жизни в возрасте 94 лет. Незадолго до кончины мир увиделпоследнее фото Азнавура.Великий шансонье опубликовал снимок на своейстранице в Instagram. Шарль Азнавур сделал совместное фотос актером Жаном-Полем Бельмондо.Трогательный черно-белыйснимок стал последним в его жизни. На и артист улыбаются вкамеру. "Мой друг Жан-Поль, навсегда", – приводит подпись шансонье к фотоФотохудожник Марк деДоменико объединил в одном кадре двух гигантов искусства. Переоценитьзначимость фото Азнавура невозможно – оно навсегда войдет в историю как настоящийсимвол французской культуры.Шарль и Жан-Польнавеки остались хорошими друзьями. вызвало приятный шок упоклонников певца: на данный момент оно собрало более 21 тысячи лайков.Пользователи соцсетиоставляют под снимком Азнавура свои соболезнования. "Покойтесь с миром,маэстро. Спасибо вам за все", "Ваш дар не умрет никогда", "Огромный талант,вечно пылающая звезда", – написали фолловеры под фото шансонье.