Знаменитый
певец ушел из жизни в возрасте 94 лет. Незадолго до кончины мир увидел
последнее фото Азнавура.
Знаменитый
певец ушел из жизни в возрасте 94 лет. Незадолго до кончины мир увидел
последнее фото Азнавура.
Великий шансонье опубликовал снимок на своей
странице в Instagram. Шарль Азнавур сделал совместное фото
с актером Жаном-Полем Бельмондо.
Трогательный черно-белый
снимок стал последним в его жизни. На и артист улыбаются в
камеру. "Мой друг Жан-Поль, навсегда", – приводит подпись шансонье к фото
Фотохудожник Марк де
Доменико объединил в одном кадре двух гигантов искусства. Переоценить
значимость фото Азнавура невозможно – оно навсегда войдет в историю как настоящий
символ французской культуры.
Шарль и Жан-Поль
навеки остались хорошими друзьями. вызвало приятный шок у
поклонников певца: на данный момент оно собрало более 21 тысячи лайков.
Пользователи соцсети
оставляют под снимком Азнавура свои соболезнования. "Покойтесь с миром,
маэстро. Спасибо вам за все", "Ваш дар не умрет никогда", "Огромный талант,
вечно пылающая звезда", – написали фолловеры под фото шансонье.