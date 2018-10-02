Президент Венесуэлы объявил о запуске национальной криптовалюты петро. В ближайшее время, уверяет Николас Мадуро, петро станет платежным средством в международной торговле.

Президент Венесуэлы объявил о запуске национальной криптовалюты петро. В ближайшее время, уверяет Николас Мадуро, петро станет платежным средством в международной торговле.Уже на этой неделе жители Венесуэлы могут зарегистрироваться на специальном портале и открыть себе электронный кошелек. Через него они получат доступ к петро. А в ноябре эту национальную криптовалюту можно будет приобрести за суверенные боливары — деньги, которые вошли в оборот после недавней деноминации.Венесуэла сейчас переживает острый социально-экономический кризис, напоминает телеканал "Россия 24". Более двух миллионов человек уже уехали в другие страны в поисках лучшей жизни. Власти пытаются спасти экономику.По словам Николаса Мадуро, это не нравится некоторым государствам (в частности США, Франции и Колумбии). Накануне с их стороны зафиксировали кибератаки на Венесуэлу.