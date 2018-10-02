К сожалению, наступивший октябрь не слишком располагает к романтическим приключениям и налаживанию семейной жизни. Самая главная планета, отвечающая за гармонию и счастье – Венера – в этом месяце находится в угнетенном положении. Мало того, что она в Скорпионе, изгнанная, да еще и большую часть месяца будет ретроградной, что только подчеркивает ее слабость и забитость. Во всяком случае, вступать в брак или в новые отношения сейчас точно не стоит, показывает гороскоп отношений.
К сожалению, наступивший октябрь не слишком располагает к романтическим приключениям и налаживанию семейной жизни. Самая главная планета, отвечающая за гармонию и счастье – Венера – в этом месяце находится в угнетенном положении. Мало того, что она в Скорпионе, изгнанная, да еще и большую часть месяца будет ретроградной, что только подчеркивает ее слабость и забитость. Во всяком случае, вступать в брак или в новые отношения сейчас точно не стоит, показывает гороскоп отношений.
"Тем не
менее, Венера остается Венерой, и кому-то она будет помогать изо всех своих крохотных
силенок, а кто-то останется без ее благоволения. К любимчикам фортуны отнесем, прежде
всего, Тельцов. Представители этого
знака смогут гармонизировать существующие отношения, хотя идти на серьезные перемены
в личной жизни не следует даже им. Остальные земные знаки – Дева и Козерог – тоже не останутся внакладе, хотя и в меньшей степени", -
пояснил для Dni.Ru астролог из Центра прогнозирования и психологии
Михаил Чистяков.
Удачным
месяц может стать для всех водных знаков – Раков,
Скорпионов и Рыб – но по-разному. "Раки могут рассчитывать на легкий флирт, не без
цветов и конфет. Короче говоря, вы приятно проведете время. Рыбы, отправившись в
круиз по Балтике, а лучше по Средиземному морю, будут иметь возможность не только
хорошо отдохнуть, но и сделать это не в одиночестве. Ну а Скорпионы, благодаря гостящей
у них Венере, могут на время спрятать свое жало и стать милыми, привлекательными
и желанными", – сказал астролог.
Особое
предупреждение на октябрь содержит для тех женщин, которые родились в конце января – начале
февраля. Одним словом, Водолеям. "Как
известно, любовь зла, и в октябре проказник купидон может пронзить ваше трепетное
сердечко своей острой стрелой. Конечно, если вы еще не замужем, в этом нет ничего
страшного, и, как говорили в одном фильме, влюбляться полезно. А если нет? Тогда,
чтобы сохранить семью, избегайте корпоративов, командировок, смешанных застолий
– случайный взгляд может опрокинуть в бездну. Будьте осторожны", – предупредил
Чистяков.