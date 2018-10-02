К сожалению, наступивший октябрь не слишком располагает к романтическим приключениям и налаживанию семейной жизни. Самая главная планета, отвечающая за гармонию и счастье – Венера – в этом месяце находится в угнетенном положении. Мало того, что она в Скорпионе, изгнанная, да еще и большую часть месяца будет ретроградной, что только подчеркивает ее слабость и забитость. Во всяком случае, вступать в брак или в новые отношения сейчас точно не стоит, показывает гороскоп отношений.

К сожалению, наступивший октябрь не слишком располагает к романтическим приключениям и налаживанию семейной жизни. Самая главная планета, отвечающая за гармонию и счастье – Венера – в этом месяце находится в угнетенном положении. Мало того, что она в Скорпионе, изгнанная, да еще и большую часть месяца будет ретроградной, что только подчеркивает ее слабость и забитость. Во всяком случае, вступать в брак или в новые отношения сейчас точно не стоит, показывает гороскоп отношений."Тем неменее, Венера остается Венерой, и кому-то она будет помогать изо всех своих крохотныхсиленок, а кто-то останется без ее благоволения. К любимчикам фортуны отнесем, преждевсего, Тельцов. Представители этогознака смогут гармонизировать существующие отношения, хотя идти на серьезные переменыв личной жизни не следует даже им. Остальные земные знаки – Дева и Козерог – тоже не останутся внакладе, хотя и в меньшей степени", -пояснил для Dni.Ru астролог из Центра прогнозирования и психологииМихаил Чистяков.Удачныммесяц может стать для всех водных знаков – Раков,Скорпионов и Рыб – но по-разному. "Раки могут рассчитывать на легкий флирт, не безцветов и конфет. Короче говоря, вы приятно проведете время. Рыбы, отправившись вкруиз по Балтике, а лучше по Средиземному морю, будут иметь возможность не толькохорошо отдохнуть, но и сделать это не в одиночестве. Ну а Скорпионы, благодаря гостящейу них Венере, могут на время спрятать свое жало и стать милыми, привлекательнымии желанными", – сказал астролог.Особоепредупреждение на октябрь содержит для тех женщин, которые родились в конце января – началефевраля. Одним словом, Водолеям. "Какизвестно, любовь зла, и в октябре проказник купидон может пронзить ваше трепетноесердечко своей острой стрелой. Конечно, если вы еще не замужем, в этом нет ничегострашного, и, как говорили в одном фильме, влюбляться полезно. А если нет? Тогда,чтобы сохранить семью, избегайте корпоративов, командировок, смешанных застолий– случайный взгляд может опрокинуть в бездну. Будьте осторожны", – предупредилЧистяков.