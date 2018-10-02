Президент России Владимир Путин выступил в поддержку дедолларизации и
снижения зависимости от американской валюты. Об этом заявил глава ВТБ
Андрей Костин.
Президент России Владимир Путин выступил в поддержку дедолларизации и
снижения зависимости от американской валюты. Об этом заявил глава ВТБ
Андрей Костин.
Отвечая
на соответствующий вопрос, банкир уточнил, что президент "в целом"
поддерживает такие меры. При этом Костин подчеркнул, что о полном
запрете "зеленого" в России речи не идет.
Глава
ВТБ полагает, что Москве будет необходимо пойти по пути отказа от
использования в расчетах доллара в случае, если отечественным банкам
запретят проводить транзакции в американской валюте. Такая мера уже
нашла поддержку в Минэкономразвития и Министерстве финансов.
Ранее
в кулуарах Восточного экономического форума Костин сообщил, что у
России имеется план по отказу от доллара. Одно из направлений работы -
ускорение перехода на национальные валюты в торговле с другими странами.
Также в рамках комплекса мер по дедолларизации предлагается перевести юридические адреса крупнейших отечественных холдингов в российскую юрисдикцию.
В
Кремле между тем пока предпочитают не делать конкретных заявлений по
столь острой и непростой тематике. Как говорил ранее пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков, такие меры пока не прорабатываются.
Эксперты
между тем полагают, что дальнейшее усиление санкционного давления на
нашу страну заставит Россию переходить на расчеты в национальных валютах
в торговле с другими странами. При этом в СМИ неоднократно появлялись
сообщения, что подобные шаги обсуждаются с Китаем, Индией, Ираном,
Турцией и другими странами.
Напомним,
за последние полгода российская валюта демонстрирует высокую
волатильность. За прошедшие месяцы рубль серьезно просел к доллару. В
середине сентября за один "зеленый" давали 70 "деревянных". К настоящему
моменту отечественной валюте удалось отыграть большую часть падения:
доллар торгуется в районе 65 рублей, евро – 75.