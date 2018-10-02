Президент России Владимир Путин выступил в поддержку дедолларизации и снижения зависимости от американской валюты. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Президент России Владимир Путин выступил в поддержку дедолларизации иснижения зависимости от американской валюты. Об этом заявил глава ВТБАндрей Костин.Отвечаяна соответствующий вопрос, банкир уточнил, что президент "в целом"поддерживает такие меры. При этом Костин подчеркнул, что о полномзапрете "зеленого" в России речи не идет.ГлаваВТБ полагает, что Москве будет необходимо пойти по пути отказа отиспользования в расчетах доллара в случае, если отечественным банкамзапретят проводить транзакции в американской валюте. Такая мера уженашла поддержку в Минэкономразвития и Министерстве финансов.Ранеев кулуарах Восточного экономического форума Костин сообщил, что уРоссии имеется план по отказу от доллара. Одно из направлений работы -ускорение перехода на национальные валюты в торговле с другими странами.Также в рамках комплекса мер по дедолларизации предлагается перевести юридические адреса крупнейших отечественных холдингов в российскую юрисдикцию.Кремле между тем пока предпочитают не делать конкретных заявлений постоль острой и непростой тематике. Как говорил ранее пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков, такие меры пока не прорабатываются.Экспертымежду тем полагают, что дальнейшее усиление санкционного давления нанашу страну заставит Россию переходить на расчеты в национальных валютахв торговле с другими странами. При этом в СМИ неоднократно появлялисьсообщения, что подобные шаги обсуждаются с Китаем, Индией, Ираном,Турцией и другими странами.Напомним,за последние полгода российская валюта демонстрирует высокуюволатильность. За прошедшие месяцы рубль серьезно просел к доллару. Всередине сентября за один "зеленый" давали 70 "деревянных". К настоящемумоменту отечественной валюте удалось отыграть большую часть падения:доллар торгуется в районе 65 рублей, евро – 75.