Президент России назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей. Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, и.о. губернатора Липецкой области назначен Игорь Артамонов, и.о. главы Курганской области – Вадим Шумаков.

Президент России назначил исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей.Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, и.о. губернатора Липецкой области назначен Игорь Артамонов, и.о. главы Курганской области – Вадим Шумаков, передает РИА Новости.51-летний Игорь Артамонов – уроженец Ставропольского края. Выпускник Московского института народного хозяйства имени Плеханова; учился в Высшей Школе Экономики по программе "МВА-Финансы", а также в Академии народного хозяйства при правительстве России. Больше 20 лет работал в Сбербанке.Вадиму Шумакову 47 лет, он родился в Курганской области. Закончил Томский государственный университет по специальности "Юриспруденция". С октября 2015 года работал заместителем губернатора Тюменской области.Ранее 2 октября сообщалось, что перевести его на другую работу попросил Путина Олег Королев, который руководил Липецкой областью 26 лет.На новое место работы переходит и теперь уже бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин.