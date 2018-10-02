Президент
России Владимир Путин обошел в мировом рейтинге доверия главу Белого
дома Дональда Трампа. Как гласят данные исследовательского центра Pew Research,
почти треть опрошенных одобряют внешнюю политику российского лидера,
тогда как с действиями президента США согласны лишь 27% респондентов.
Президент
России Владимир Путин обошел в мировом рейтинге доверия главу Белого
дома Дональда Трампа. Как гласят данные исследовательского центра Pew Research,
почти треть опрошенных одобряют внешнюю политику российского лидера,
тогда как с действиями президента США согласны лишь 27% респондентов.
Исследование,
в котором приняли участие жители всех континентов, показал снижение
доверия к Трампу во всем мире. Участники опроса полагают, что
американский лидер не хочет считаться с интересами других стран.
К
примеру, лишь 18% французов считают, что Вашингтон учитывает мнение
Парижа. В Великобритании таких респондентов немногим больше – 27%.
Похожие цифры демонстрируют и россияне. Лишь 25% наших сограждан
полагают, что США уважают интересы России.
Вместе
с тем данные исследователей говорят о том, что несмотря на снижение
доверия к Трампу во всем мире, его рейтинг среди американцев продолжает
расти. Поколебать его не смогла даже мощная медийная атака на главу
Белого дома после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в
июле этого года.
Политолог
Константин Блохин полагает, что американский лидер перед выборами может
попробовать еще больше улучшить свой рейтинг. Эксперт не исключает, что
с этой целью глава Белого дома нанесет новый удар по Сирии, чтобы
отвлечь общественность от проблем внутри самих Соединенных Штатов.
"Американцы могут осмелиться ударить по сирийским и даже иранским
военным, но они не осмелятся ударить по российским", – сказал аналитик в
эфире .
Стоит
отметить, что Дональда Трамп периодически хвастается своей работой на
посту президента, пафосно заявляя о громких победах и небывалых
достижениях. Не стала исключением и трибуна ООН. На 73-й сессии
Генеральной ассамблеи, которая состоялась на прошлой неделе, глава
Белого дома решил напомнить миру о своих достижениях, но в ответ получил
лишь издевательский хохот собравшихся.
Американский
лидер признался, что не ожидал такой реакции. Тем не менее свою речь он
прерывать не стал, вновь сосредоточившись на рассказах о росте
экономики, промышленности и сокращении безработицы.