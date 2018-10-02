Президент России Владимир Путин обошел в мировом рейтинге доверия главу Белого дома Дональда Трампа. Как гласят данные исследовательского центра Pew Research, почти треть опрошенных одобряют внешнюю политику российского лидера, тогда как с действиями президента США согласны лишь 27% респондентов.

ПрезидентРоссии Владимир Путин обошел в мировом рейтинге доверия главу Белогодома Дональда Трампа. Как гласят данные исследовательского центра Pew Research,почти треть опрошенных одобряют внешнюю политику российского лидера,тогда как с действиями президента США согласны лишь 27% респондентов.Исследование,в котором приняли участие жители всех континентов, показал снижениедоверия к Трампу во всем мире. Участники опроса полагают, чтоамериканский лидер не хочет считаться с интересами других стран.примеру, лишь 18% французов считают, что Вашингтон учитывает мнениеПарижа. В Великобритании таких респондентов немногим больше – 27%.Похожие цифры демонстрируют и россияне. Лишь 25% наших согражданполагают, что США уважают интересы России.Вместес тем данные исследователей говорят о том, что несмотря на снижениедоверия к Трампу во всем мире, его рейтинг среди американцев продолжаетрасти. Поколебать его не смогла даже мощная медийная атака на главуБелого дома после его встречи с президентом России Владимиром Путиным виюле этого года.ПолитологКонстантин Блохин полагает, что американский лидер перед выборами можетпопробовать еще больше улучшить свой рейтинг. Эксперт не исключает, чтос этой целью глава Белого дома нанесет новый удар по Сирии, чтобыотвлечь общественность от проблем внутри самих Соединенных Штатов."Американцы могут осмелиться ударить по сирийским и даже иранскимвоенным, но они не осмелятся ударить по российским", – сказал аналитик вэфире .Стоитотметить, что Дональда Трамп периодически хвастается своей работой напосту президента, пафосно заявляя о громких победах и небывалыхдостижениях. Не стала исключением и трибуна ООН. На 73-й сессииГенеральной ассамблеи, которая состоялась на прошлой неделе, главаБелого дома решил напомнить миру о своих достижениях, но в ответ получиллишь издевательский хохот собравшихся.Американскийлидер признался, что не ожидал такой реакции. Тем не менее свою речь онпрерывать не стал, вновь сосредоточившись на рассказах о ростеэкономики, промышленности и сокращении безработицы.