Племянница отравленного в Британии шпиона Виктория Скрипаль сомневается в том, что автоавария, в которую она попала, была случайностью. У ее машины лопнуло колесо в тот момент, когда женщина со своим супругом ехали на телеэфир в Москву.

Племянница отравленногов Британии шпиона Виктория Скрипаль сомневается в том, что автоавария, в которуюона попала, была случайностью. У ее машины лопнуло колесо в тот момент, когдаженщина со своим супругом ехали на телеэфир в Москву.Теперь Викторияхочет провести экспертизу машины, на которой на прошлой неделе попалав жуткую аварию. На скорости у автомобиля разорвало колесо и он врезался вотбойник. Племянница Скрипаля рассказала, что перед поездкой машину и колеса проверили,они находилась в исправном состоянии.Судя по всему,женщина крайне взволнована и опасается за свою жизнь. Вначале она не придавала особоговнимания аварии, но через несколько дней ей стали приходить смс-сообщенияо том, что ей надо срочно попросить политическое убежищев Великобритании."Это авариянеспроста, и если мы попросим политического убежища, то все будетхорошо", – приводит слова Виктории РИА Новости.Напомним,что 26 сентября Виктория ехала из Ярославля в Москву на очередной эфир,посвященный разоблачениям отравителей Скрипалей. За рулем был ее муж. Около трехчасов дня при хороших видиомости и погодных условиях иномарка въехала натерриторию Подмосковья, и через 500 метров после въездной стелы произошло ДТП.От тяжелых травм находившихся в машине спасло то, что все они былипристегнуты. Удар был таким сильным, что некоторые запчасти вылетели навстречную полосу. Скрипаль с мужем смогли выбраться из покореженной машинычерез переднюю пассажирскую дверь и вызвали полицию