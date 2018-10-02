Племянница отравленного
в Британии шпиона Виктория Скрипаль сомневается в том, что автоавария, в которую
она попала, была случайностью. У ее машины лопнуло колесо в тот момент, когда
женщина со своим супругом ехали на телеэфир в Москву.
Племянница отравленного
в Британии шпиона Виктория Скрипаль сомневается в том, что автоавария, в которую
она попала, была случайностью. У ее машины лопнуло колесо в тот момент, когда
женщина со своим супругом ехали на телеэфир в Москву.
Теперь Виктория
хочет провести экспертизу машины, на которой на прошлой неделе попала
в жуткую аварию. На скорости у автомобиля разорвало колесо и он врезался в
отбойник. Племянница Скрипаля рассказала, что перед поездкой машину и колеса проверили,
они находилась в исправном состоянии.
Судя по всему,
женщина крайне взволнована и опасается за свою жизнь. Вначале она не придавала особого
внимания аварии, но через несколько дней ей стали приходить смс-сообщения
о том, что ей надо срочно попросить политическое убежище
в Великобритании.
"Это авария
неспроста, и если мы попросим политического убежища, то все будет
хорошо", – приводит слова Виктории РИА Новости.
Напомним,
что 26 сентября Виктория ехала из Ярославля в Москву на очередной эфир,
посвященный разоблачениям отравителей Скрипалей. За рулем был ее муж. Около трех
часов дня при хороших видиомости и погодных условиях иномарка въехала на
территорию Подмосковья, и через 500 метров после въездной стелы произошло ДТП.
От тяжелых травм находившихся в машине спасло то, что все они были
пристегнуты. Удар был таким сильным, что некоторые запчасти вылетели на
встречную полосу. Скрипаль с мужем смогли выбраться из покореженной машины
через переднюю пассажирскую дверь и вызвали полицию