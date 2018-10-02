Женская сборная России по волейболу одержала третью победу на проходящем в Японии чемпионате мира. В третьем туре группового этапа мирового первенства россиянки обыграли соперниц из сборной Азербайджана. Итоговый счет – 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

Женская сборная России по волейболу одержала третью победу на проходящем в Японии чемпионате мира. В третьем туре группового этапа мирового первенства россиянки обыграли соперниц из сборной Азербайджана. Итоговый счет – 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).Самыми результативными волейболистками в составе победителей стали Наталья Гончарова, набравшая 17 очков, и Ксения Парубец с 13 результативными баллами. Отметим, что ранее подопечные Вадима Панкова побеждали сборную Тринидада и Тобаго, а также Таиланд и, таким образом, имеют стопроцентный результат – три победы из трех возможных. Это позволяет нашей сборной лидировать в группе "С", имея в своем активе восемь очков.Следующим соперником России по группе станет команда Южной Кореи. Игра состоится третьего октября.