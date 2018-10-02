Активисты движения SERB вновь нападают на Идеального мужа.

Активисты движения SERB вновь нападают на "Идеального мужа".Как передает телеканал "Россия 24", речь идет о скандальном спектакле Константина Богомолова в МХТ.Активисты требуют вернуть потраченные на билеты деньги. При этом сами они едва не сорвали представление в конце сентября. Во время второго акта представители движения выбежали на сцену с криками — "Это не Чехов!".Администрация театра не афишировала произошедшее. Но представители движения решили сами напомнить о себе. Требуют не только вернуть билеты, но и убрать постановку из репертуара.К слову, спектакль был удостоен национальной премии "Золотая маска". И вот что нам сообщили в театре."Они не срывали спектакль. Наша охрана сработала очень оперативно и очень профессионально", — сообщила Мария Малкина, помощник художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по работе со СМИ.По ее словам, активисты были удалены со сцены и переданы вызванной полиции. После этого было написано заявление в правоохранительные органы о хулиганстве.Активисты SERB не первый раз пытаются мешать проведению культурных мероприятий. В декабре 2017 года они два раза пытались сорвать сеансы показа фильма "Полет пули" Беаты Бубенец на фестивале документального кино "Артдокфест". Фильм повествует о действиях украинских националистических вооруженных формирований в Донбассе в 2014-2015 годах. Также сербовцы пытались сорвать выставку фотографа Джока Стерджеса "Без смущения" в столичном Центре фотографии имени братьев Люмьер."Идеальный муж" — комедия Оскара Уайльда, написанная в 1895 году. Действие вращается вокруг шантажа и коррупции. Всё события происходят в Лондоне 1890-х на протяжении двадцати четырёх часов.