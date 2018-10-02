Президент Сербии Александр Вучич
приехал к главе российского государства Владимиру Путину за поддержкой.
Ситуация на Балканах резко обострилась в прошлые выходные, когда силы частично признанной республики
Косово проникли на гидроэлекстростанцию Газиводе, расположенную на сербской территории.
Президент Сербии Александр Вучич
приехал к главе российского государства Владимиру Путину за поддержкой.
Ситуация на Балканах резко обострилась в прошлые выходные, когда силы частично признанной республики
Косово проникли на гидроэлекстростанцию "Газиводе", расположенную на сербской территории.
Последний раз Вучич
был в Москве в празднование Дня Победы. Лидер братской республики
принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и успел
провести переговоры со своим российским коллегой.
Сегодняшняя встреча глав государств совпала с резким обострением ситуации на Балканах из-за действий косовских сил. Как отметил Вучич,
его переговоры с Путиным очень важны для Сербии. При этом говорил глава
Сербии на очень хорошем русском языке, отметил журналист кремлевского
пула Дмитрий Смирнов из "Комсомольской правды".
Сложившуюся ситуация Вучич охарактеризовал как "очень сложную". "Мы очень далеки от любого решения по вопросу Косово и Метохии", – посетовал лидер балканской республики.
Ожидается,
что по итогам сегодняшних переговоров Москва примет решение о поддержке
Белграда в вопросе спора с Косово. Евросоюз, по сути, проигнорировал
все просьбы Сербии оказать влияние на маленького, но очень буйного
соседа, поддерживаемого к тому же из-за океана.
Ко всему прочего Вучич
еще раз подтвердил, что его страна не собирается вступать в НАТО и
будет сохранять военный нейтралитет. После этого он достал книгу о
Сербии, написанную русскими авторами, и подарил своему российскому
коллеге.
Напомним, в субботу, 29 сентября, спецназ Косово проник на контролируемую Сербией гидроэлектростанцию "Газиводе"
и арестовали тамошнюю охрану. Позже силы частично признанной республики
покинули стратегический объект. В Белграде произошедшее назвали
провокацией и привели вооруженные силы страны в состояние боевой
готовности.