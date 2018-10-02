Президент Сербии Александр Вучич приехал к главе российского государства Владимиру Путину за поддержкой. Ситуация на Балканах резко обострилась в прошлые выходные, когда силы частично признанной республики Косово проникли на гидроэлекстростанцию Газиводе, расположенную на сербской территории.

Президент Сербии Александр Вучичприехал к главе российского государства Владимиру Путину за поддержкой.Ситуация на Балканах резко обострилась в прошлые выходные, когда силы частично признанной республикиКосово проникли на гидроэлекстростанцию "Газиводе", расположенную на сербской территории.Последний раз Вучичбыл в Москве в празднование Дня Победы. Лидер братской республикипринял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и успелпровести переговоры со своим российским коллегой.Сегодняшняя встреча глав государств совпала с резким обострением ситуации на Балканах из-за действий косовских сил. Как отметил Вучич,его переговоры с Путиным очень важны для Сербии. При этом говорил главаСербии на очень хорошем русском языке, отметил журналист кремлевскогопула Дмитрий Смирнов из "Комсомольской правды".Сложившуюся ситуация Вучич охарактеризовал как "очень сложную". "Мы очень далеки от любого решения по вопросу Косово и Метохии", – посетовал лидер балканской республики.Ожидается,что по итогам сегодняшних переговоров Москва примет решение о поддержкеБелграда в вопросе спора с Косово. Евросоюз, по сути, проигнорировалвсе просьбы Сербии оказать влияние на маленького, но очень буйногососеда, поддерживаемого к тому же из-за океана.Ко всему прочего Вучичеще раз подтвердил, что его страна не собирается вступать в НАТО ибудет сохранять военный нейтралитет. После этого он достал книгу оСербии, написанную русскими авторами, и подарил своему российскомуколлеге.Напомним, в субботу, 29 сентября, спецназ Косово проник на контролируемую Сербией гидроэлектростанцию "Газиводе"и арестовали тамошнюю охрану. Позже силы частично признанной республикипокинули стратегический объект. В Белграде произошедшее назвалипровокацией и привели вооруженные силы страны в состояние боевойготовности.