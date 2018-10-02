Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации Кливлен Кавальерз Джей Ар Смит, который известен свой любовью к татуировкам, попал в скандальную историю со своей последней татушкой. Он набил на правой ноге название фирмы, которая производит спортинвентарь.

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливлен Кавальерз" Джей Ар Смит, который известен свой любовью к татуировкам, попал в скандальную историю со своей последней татушкой. Он набил на правой ноге название фирмы, которая производит спортинвентарь.Тату получилось огромным, в полноги, много больше разрешенных в НБА рекламных логотипов, и сам Смит разместил фотографии этого "творения" в социальной сети Instagram. Казалось бы, что всякий человек сам волен выбирать сюжеты для татуировок, однако боссы НБА углядели в поступке Смита нарушение регламента.Посмотреть эту публикацию в Instagram#Work #SupremeTeamПубликация от JR Smith (@teamswish) 2 Авг 2018 в 3:36 PDTЛига предъявила баскетболисту ультиматум: либо он играет в закрывающем тату чулке, либо будет оштрафован после каждого матча, где рисунок на ноге не будет закрыт. Смит было возмутился и даже попытался "включить дурака", дескать, он не получил от фирмы, название которой украсило его кожу, никакие денег. Но юристы НБА непреклонны.В главной баскетбольной Лиге Америки давно борются с такого рода рекламными трюками и НБА настаивает, что, поскольку права на телетрансляции принадлежат ей, любой человек, попытавшийся разместить в эфире рекламу в каком бы то ни было виде, должен делиться доходами.У Смита, похоже, не очень большой выбор. Два варианта ему предложила Лига, а еще один назвали баскетбольные эксперты: если он не хочет закрывать тату и при этом платить штрафы, то он вполне себе может отправиться играть в клуб Европы или Китая, где нормы отношения к татуированной рекламе не столь строги.