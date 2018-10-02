Следственный комитет РФ задержал и просит арестовать адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был доверенным лицом полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также члена совета директоров АО Росжелдорпроект Валерия Маркелова по делу о взятке​​​.

Следственный комитет РФ задержал и просит арестовать адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был "доверенным лицом" полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова по делу о взятке​​​.Как передает РИА Новости, об этом проинформировала общественность пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.По ее словам, дело в отношении Валерия Маркелова, которого задержали и просят арестовать, будет слушаться после 15.00 мск, а затем будет рассматриваться материал против Белевцова. Первому вменяется в вину передача взятки, второму – посредничество во взяточничестве.Кроме того Белевцова подозревают в том, что именно он помог экс-финансовому директору "Нота-банка" Галине Марчуковой спрятать документы перед обыском в ее квартире в рамках дела о хищениях в ОАО "Электрозавод". О том, что к ней придут, по мнению следствия, ей сообщил полковник Захарченко.Полковник МВД Дмитрий Захарченко стал известен в сентябре 2016 года, когда ему, занимавшему на тот момент должность врио начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности, а также валюту, сумма которых в рублевом эквиваленте составляет более девяти миллиардов рублей.