Российская фигуристка порадовала поклонников сексуальным фото из бани. 22-летняя спортсменка разместила снимок на своей странице в Instagram.

Российская фигуристка порадовалапоклонников сексуальным фото из бани. 22-летняя спортсменка разместила снимокна своей странице в Instagram.Олимпийская чемпионка2014 года продемонстрировала идеальную фигуру. Снимок из парилкисделан в стиле "а-ля Волочкова". Ведь балерина известна своими эротическимифотосессиями. Похоже, Аделина способна "уделать" Анастасию в плане эффектности подобныхкадров."Чистый кайф! А вылюбите париться? Мне вот сегодня нужно было расслабить свои мышцы. Восстановление",– прокомментировала снимок Аделина Сотникова. "С легкимпаром", "Не поверю, что вылупили друг дружку еловыми ветками", "Наверное, от массажистов нет отбоя","Очаровательные красавицы", – обсуждают фото пользователи соцсети.Примечательно, что юная фигуристка чувствует себя гораздоболее взрослой, чем на самом деле. "Да ясама себя чувствую лет на 30 старше. Даже мама порой удивляется моеймудрости. Наверное, жизнь чему-то уже научила", – цитирует девушку Сотникова призналась, что ей всегда интересно общаться стеми, кто старше нее.Кроме того, спортсменка заявила, что ееглавным минусом является нелюбовь к самой себе. "Несмотря на то, что язаслуженно шла к этому, отдала половину жизни за эту золотую медаль, я не сталазвездой, у меня не выросла корона на голове. Мой главный минус – это нелюбовь ксамой себе", – отметила Аделина.Фигуристка призналась, что не можетназвать себя эффектной красавицей. В этом ее всеми силами старается переубедитьмама, и иногда у нее это получается.