Российская фигуристка порадовала
поклонников сексуальным фото из бани. 22-летняя спортсменка разместила снимок
на своей странице в Instagram.
Российская фигуристка порадовала
поклонников сексуальным фото из бани. 22-летняя спортсменка разместила снимок
на своей странице в Instagram.
Олимпийская чемпионка
2014 года продемонстрировала идеальную фигуру. Снимок из парилки
сделан в стиле "а-ля Волочкова". Ведь балерина известна своими эротическими
фотосессиями. Похоже, Аделина способна "уделать" Анастасию в плане эффектности подобных
кадров.
"Чистый кайф! А вы
любите париться? Мне вот сегодня нужно было расслабить свои мышцы. Восстановление",
– прокомментировала снимок Аделина Сотникова. "С легким
паром", "Не поверю, что вы
лупили друг дружку еловыми ветками", "Наверное, от массажистов нет отбоя",
"Очаровательные красавицы", – обсуждают фото пользователи соцсети.
Примечательно, что юная фигуристка чувствует себя гораздо
более взрослой, чем на самом деле. "Да я
сама себя чувствую лет на 30 старше. Даже мама порой удивляется моей
мудрости. Наверное, жизнь чему-то уже научила", – цитирует девушку Сотникова призналась, что ей всегда интересно общаться с
теми, кто старше нее.
Кроме того, спортсменка заявила, что ее
главным минусом является нелюбовь к самой себе. "Несмотря на то, что я
заслуженно шла к этому, отдала половину жизни за эту золотую медаль, я не стала
звездой, у меня не выросла корона на голове. Мой главный минус – это нелюбовь к
самой себе", – отметила Аделина.
Фигуристка призналась, что не может
назвать себя эффектной красавицей. В этом ее всеми силами старается переубедить
мама, и иногда у нее это получается.