Заместитель директора продуктового магазина подделал смету для инкассаторов, после чего забрал из касс магазина денежные средства в размере около 430 тысяч рублей...

Полицейские Восточного округа столицы задержали мужчину, подозреваемого в присвоении около 430 тысяч рублей.В полицию обратился директор продуктового магазина с сообщением о пропаже денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Восточному округу Москвы задержали 41-летнего жителя Подмосковья по подозрению в присвоении денежных средств.Установлено, что заместитель директора продуктового магазина, расположенного на Главной улице в районе Восточный, подделал смету для инкассаторов, после чего забрал из касс магазина денежные средства в размере около 430 тысяч рублей.По данному факту следствием ОМВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73