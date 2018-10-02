Один из подозреваемых вырвал у потерпевшего из рук телефон и стал убегать, а его соучастник, находясь рядом с последним, мешал ему преследовать убегающего...

Оперативники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали двух молодых людей по подозрению в хищении мобильного телефона у пассажира метро.В полицию обратился 20-летний приезжий. По его словам, в вагоне электропоезда неизвестные граждане вырвали у него из рук мобильный телефон.Один из подозреваемых, 24-летний приезжий, был задержан недалеко от места происшествия. Второго злоумышленника полицейские задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства на Волгоградском проспекте.Было установлено, что один из подозреваемых вырвал у потерпевшего из рук телефон и стал убегать, а его соучастник, находясь рядом с последним, мешал ему преследовать убегающего.Следственным управлением УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы на срок до 12 лет.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18